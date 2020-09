Forte progression des abonnements et des recettes de Doodle au premier semestre 2020

« Notre croissance rapide, qui est le fruit de notre position dominante dans le domaine de la planification en ligne, a été rendue possible grâce au dévouement et au travail acharné de nos équipes, » déclare Renato Profico, CEO de Doodle. « Avec un focus clair sur l'innovation et la réussite de nos clients, nous avons gagné la confiance de plus de 30 millions d'utilisateurs de services de planification en ligne dans le monde, dont bon nombre d'entreprises figurant sur la liste Fortune 500. Dans les 12 à 24 prochains mois, nous investirons massivement dans le développement et l'innovation continue de notre logiciel de planification afin de répondre pleinement aux besoins de planification rigoureux et complexes des entreprises. »



Renforcement de l'intégration avec Slack

Au premier semestre 2020, la société a lancé plusieurs intégrations avec Slack afin de permettre aux professionnels du monde des affaires de maximiser la productivité des canaux. Celles-ci incluent l'introduction de Doodle Bot l'environnement Slack. Une fonction qui est alimentée par l'intelligence artificielle nommée 'Book it!' et, tout récemment, la disponibilité de Doodle Bot dans le menu de Slack. Depuis le lancement des optimisations, telles que "Shortcuts" et App Home, le nombre de sondages créés par Doodle Bot a augmenté de 50 % par rapport au trimestre précédent. La fonction « Create a Poll » de Doodle Bot est aussi l'un des raccourcis les plus utilisés de l'application Slack. L'intégration de Doodle au sein de Slack s'avère extraordinairement populaire et utile pour les entreprises, compte tenu que les utilisateurs les plus actifs sont issus des secteurs de l'éducation, de la technologie, des voyages et de biens managers.

Enfin, Doodle peut désormais être utilisé par non moins de 20 entreprises connectées sur le même canal Slack, dans le cadre de la plateforme de communication Slack Connect. En effet, cette nouveauté chez Slack offre aux organisations un moyen encore plus sûr et productif de communiquer entre elles. Pour Doodle, cette nouvelle fonction simplifiera encore davantage la planification de réunions entre divers participants tels que clients, fournisseurs et partenaires.

Arrivée d'un nouveau CPO

Doodle accueille Kevin Owens, qui possède plus de 21 ans d'expérience dans la direction et le développement produits pour les entreprises SaaS. Auparavant, Owens était VP chargé des produits chez Reveleer, une société de services faisant appel à la technologie et dont il a dirigé la transition vers une plateforme SaaS de pointe dans le secteur de la santé. En tant que Chief Product Officer, Owens se concentrera, d'ici 2021 et au-delà, sur la réalisation de la vision de la société concernant les produits destinés aux entreprises. « Je me réjouis d'accompagner Doodle à un stade aussi crucial du parcours de l'entreprise, lorsque celle-ci cherche à transformer sa plateforme de produits historiquement axés sur les consommateurs en une plateforme de planification puissant, intégrée et sécurisée dédiée aux entreprises

», déclare Kevin Owens, Chief Product Officer de Doodle.



« Il existe trois domaines-clés que nous devons aborder pour soutenir les besoins et les priorités de planification des entreprises. Tout d'abord, nous explorerons toutes les conditions requises pour intégrer des flux de travail en équipes dans les fonctions des produits. Les deux autres priorités consisteront à nouer un partenariat avec d'autres fournisseurs de logiciels/développeurs d'applications afin de fournir une gamme complète d'intégrations puis à étendre nos outils d'analyses afin de fournir les données d'usages au niveau de l'entreprise sur la manière dont les employés interagissent avec les équipes, les collègues et les clients. »

Un succès exceptionnel auprès des clients

La société a également considérablement développé sa base de clients professionnels au cours des 12 derniers mois. En juin 2020, on dénombrait 146 entreprises clientes. Des sociétés telles que Deloitte et UC Davis utilisent Doodle dans divers départements (ressources humaines, informatique, ventes, marketing et de la direction) afin de simplifier, d'automatiser et d'améliorer leurs processus de planification de réunions, tant en interne avec les équipes et les collègues qu'en externe avec les clients, les fournisseurs et les partenaires.