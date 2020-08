Jeremy Seitz devient Chief Technology Officer de TX Markets

Zurich, le 31 août 2020 - Jeremy Seitz occupera le poste nouvellement créé de Chief Technology Officer chez TX Markets à compter du 1er septembre 2020. Il deviendra ainsi membre de l'équipe de direction de TX Markets et dépendra directement du CEO Olivier Rihs.

Ce nouveau rôle confère à Jeremy Seitz la responsabilité de la stratégie technologique globale de TX Markets et des places de marché en ligne. En tant qu'ingénieur logiciel, il a travaillé avec des startups et développé des produits aux États-Unis et en Suisse. Il travaillera en étroite collaboration avec les places de marché en ligne, en encourageant la collaboration interentreprises, en s'appuyant sur des normes technologiques solides et des API ouvertes afin d'accélérer le développement des places de marché en ligne.

Olivier Rihs, CEO de TX Markets, déclare: «Avec TX Markets, nous voulons consolider encore plus fermement les positions majeures occupées par nos plateformes en Suisse, mais également poursuivre notre expansion par le biais de partenariats stratégiques ainsi que d'acquisitions. Pour cela, nous investissons largement dans le perfectionnement de nos plateformes. Une équipe souple et bien dirigée dans le domaine de l'ingénierie et de la technologie joue un rôle clé dans ce contexte. Je suis ravi que nous puissions disposer en la personne de Jeremy Seitz d'un expert chevronné connaisseur de la technologie et de l'ingénierie pour assumer ce nouveau rôle chez TX Markets. De surcroît, il connaît déjà parfaitement notre entreprise ainsi que nos plateformes en ligne.»

Jeremy Seitz est depuis 2016 Chief Technology Officer de Ricardo SA, qui fait partie de TX Markets. À ce titre, il dirigeait une équipe d'une cinquantaine de personnes en Suisse et en France et s'occupait de toutes les questions liées à la technologie chez Ricardo, notamment de la restructuration complète de la plateforme opérée ces dernières années. Auparavant, Jeremy Seitz avait déjà travaillé pour TX Group en tant que Head of Core Engineering. Jeremy Seitz ne prendra ses fonctions chez TX Markets que progressivement, tout en poursuivant ses activités chez Ricardo jusqu'à ce qu'un successeur lui ait été trouvé.