Le groupe Byggfakta reprend Olmero à TX Group

Zurich / Stockholm, le 2 novembre 2020 - Société pionnière dans le domaine du numérique dans la construction, Olmero, spin-off de l'EPF, soutient les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs (généraux) et les fournisseurs depuis plus de 20 ans. Le volume de construction cumulé des projets gérés sur les plateformes d'Olmero avoisine les 5 milliards de francs suisses par an. Bien qu'étant essentiellement focalisé sur le marché suisse, Olmero acquiert également de plus en plus de clients en Allemagne et en Autriche. Outre ses six bureaux en Suisse, Olmero possède également deux sites de développement à Belgrade (Serbie) et à Düsseldorf (Allemagne).

Markus Schulte, CEO et fondateur d'Olmero: «Je suis très heureux que notre recherche globale et intensive d'un partenaire approprié nous ait permis de trouver un nouveau propriétaire, qui partage notre vision du numérique dans le secteur de la construction, et qui nous offre la base parfaite qui nous permettra de poursuivre nos objectifs ambitieux. Nous avons déjà parcouru un long chemin, et je suis impatient de continuer à innover dans cette nouvelle configuration qui s'avère prometteuse.»

Stefan Lindqvist, CEO du groupe Byggfakta: «Nous sommes ravis qu'Olmero rejoigne le groupe Byggfakta et nous accompagne désormais sur la route qui fera de nous l'un des acteurs majeurs du marché européen des appels d'offres en ligne. Olmero y contribuera grâce à sa forte présence dans la région DACH, mais renforcera également notre capacité à nous implanter dans d'autres régions.»

Henrik Lif, partenaire de Stirling Square Capital Partners: «Nous sommes heureux d'accueillir Olmero, dernier membre en date du groupe Byggfakta. Olmero représente notre deuxième grande acquisition cette année dans le domaine de la gestion des appels d'offres en Europe, et notre première dans la région DACH. Nous sommes ravis d'avoir ainsi l'occasion de soutenir Olmero dans son expansion sur ses marchés actuels, mais également au-delà.»

Samuel Hügli, Head of Technology & Ventures et membre de la Direction générale de TX Group: «Suite à un réexamen de notre stratégie et à notre décision de nous concentrer sur trois domaines d'investissement (la fintech pour les consommateurs, la productivité, le divertissement numérique), nous en avons conclu que nous n'étions plus le propriétaire qui convenait pour Olmero. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir trouvé un nouvel acquéreur avec groupe Byggfakta, qui partage la même vision qu'Olmero quant au rôle du numérique dans l'industrie de la construction et présente des synergies significatives sur le plan des produits.»

Stifel a tenu le rôle de conseiller financier de TX Group dans le cadre de cette transaction.