Le magazine Fémina fête dimanche ses 60 ans

Lausanne (awp/ats) - Le magazine romand Femina fête ses 60 ans dimanche prochain. Une édition spéciale fera la rétrospective des "unes" marquantes du média féminin. Elle se penchera aussi sur l'avenir de la presse féminine, sous le regard de plusieurs témoins, tels que Pierre Lamunière, qui a contribué à l'essor de Femina, l'ancienne rédactrice en chef de Elle Marie-Françoise Colombani ou encore l'écrivaine Mona Chollet.

Et dans une interview exclusive, le président de la Confédération Ignazio Cassis évoquera les femmes qui ont compté dans sa vie, indiquent les responsables du magazine dans un communiqué. "60 ans mais loin d'être à la retraite", avertit déjà sa rédactrice en chef Géraldine Savary. Le premier numéro est paru le 28 septembre 1962.

"Dans ce numéro jubilé, nous avons voulu, à travers un travail iconographique sur les 'unes' historiques, retracer le chemin parcouru par les rédactions successives depuis 1962, témoignant de l'évolution des causes du féminisme et de la perception des femmes d'elles-mêmes au sein de la société. Seul magazine féminin francophone de Suisse, Femina accompagne les femmes d'ici et contribue aux débats de société actuels", explique l'ancienne conseillère aux Etats.

Tournant en 1986

"Pour célébrer cet anniversaire, l'idée est venue de réunir 60 personnes pour représenter les valeurs et l'univers de Femina. Il était important pour nous de fêter cet événement avec nos fidèles lectrices et lecteurs", complète Florence Ruffetta, responsable marketing du magazine. Un grand casting a eu lieu en mai 2022, avec près de 600 participantes et participants, puis une sélection de 60 personnes et enfin un shooting en juin, précise-t-on.

Ce numéro spécial sera, comme à son habitude, encarté dans Le Matin Dimanche, disponible dans plus de 3000 caissettes en Suisse romande, en kiosques et dans tous les points de vente ouverts le dimanche. C'est d'ailleurs en 1986 que Femina a connu son grand tournant: jusque-là bi-mensuel, il est devenu hebdomadaire et s'est trouvé encarté chaque dimanche dans l'édition dominicale du "Matin".

ats/jh