Les activités de TX Markets regroupées au sein d'une société faîtière spécifique

En 2020, la nouvelle organisation décentralisée de TX Group a été mise en place avec quatre entreprises autonomes. C'est dans cet esprit et en vue de développer l'autonomie sur le marché que TX Markets SA a été créée en janvier 2021. Dans le même temps, le site www.tx.markets a été lancé en vue de communiquer sur les sujets concernant l'entreprise ainsi que sur sa propre vision.

Zurich, le 13 janvier 2021 - Avec son écosystème de plateformes unique, la société TX Markets SA fait partie des plus grandes entreprises numériques de Suisse. Elle poursuit avec ces plateformes une stratégie axée systématiquement sur la croissance. «Nous tenons à consolider la position dominante des différentes marques, mais également à investir dans d'autres entreprises numériques qui sont capables, soit de renforcer les plateformes existantes, soit de compléter le portefeuille par des modèles commerciaux numériques innovants», déclare Olivier Rihs, CEO de TX Markets SA. «La constitution d'une société faîtière nous offre davantage de flexibilité dans la mise en œuvre de cette stratégie tout en simplifiant les partenariats futurs.» Dans le même temps, l'entreprise resserre les liens internes entre ses diverses plateformes afin de stimuler l'échange de savoir-faire et de bonnes pratiques.

Le nouveau site Internet tx.markets permet à l'entreprise de rendre plus visibles des domaines thématiques importants pour celle-ci, tels que la technologie, l'innovation, la stratégie ainsi que sa propre vision. Le blog de TX Markets accueillera des articles d'experts internes évoquant leurs projets, missions et constats.

Le conseil d'administration de TX Markets SA se compose de Pietro Supino (Président et éditeur de TX Group) au poste de Président, d'Andreas Schulthess (membre du conseil d'administration de TX Group), de Christoph Tonini (membre du conseil d'administration de TX Group), de Samuel Hügli (Directeur Technologie & Ventures de TX Group), de Sandro Macciacchini (Directeur Finances & Personnel de TX Group), de Terje Seljeseth (ancien CEO de Schibsted Classifieds Media) et de Nick McKittrick (cofondateur et ancien CEO de Rightmove ainsi qu'ancien CEO de Homegate).

TX Markets SA regroupe les plateformes Ricardo, Homegate, tutti.ch, la plateforme de recrutement et d'emplois JobCloud, co-entreprise avec Ringier, ainsi que de la plateforme de véhicules Car For You, co-entreprise avec AXA. Des conseils consultatifs dédiés soutiennent chacune de ces plateformes sur le plan stratégique.