Loi CO2: plus qu'une très petite majorité pour le camp des «oui»

Zurich, 19 mai 2021 - 20 Minuten et Tamedia ont réalisé sur leurs portails d'actualités la deuxième vague de sondage, tous titres confondus, en prélude aux votations fédérales du 13 juin 2021. Les 11 et 12 mai, 19'378 personnes dans toute la Suisse ont participé à ce sondage en ligne dont la marge d'erreur se situe à 1,1 point de pourcentage.



Initiative sur l'eau potable: le soutien s'effrite

Selon la deuxième vague du sondage, il ne reste que 48% de personnes qui adhèrent encore à l'initiative sur l'eau potable, alors que 50% rejetteraient actuellement le projet. Ainsi, le soutien baisse de six points de pourcentage par rapport à la première vague. Le projet a perdu du terrain dans tous les partis, mais la polarisation demeure forte: les électeurs des partis de gauche et des Vert'libéraux sont favorables à l'initiative, alors que les électeurs de l'UDC, du PLR et du Centre y sont hostiles.



De même, les arguments les plus importants sont restés inchangés: les défenseurs sont convaincus que plus d'un million de personnes consomment de l'eau potable polluée par les pesticides agricoles. Le rejet des opposants est motivé en particulier par le fait que l'initiative affaiblirait l'agriculture en raison du fait qu'elle ne pourrait plus produire autant de produits alimentaires.



Au coude-à-coude pour l'interdiction des pesticides

De même, la faible majorité pour l'interdiction des pesticides a bien diminué depuis la première vague: désormais, 49% adhèrent à l'initiative et 49% sont contre. On observe une ligne de démarcation pratiquement identique à celle de l'initiative sur l'eau potable: le projet trouve un soutien élevé avant tout auprès des électeurs des Vert'libéraux et dans le camp de la gauche, tandis que les électeurs du PLR et de l'UDC le rejettent nettement.



L'argument principal des défenseurs du projet consiste à dire que les pesticides sont dangereux pour la santé parce qu'il existe une relation entre les pesticides et certains types de cancers ou une baisse de la fertilité. Les opposants pensent que l'initiative représente un danger pour la sécurité de l'approvisionnement et qu'elle entraînera une augmentation des prix des produits alimentaires, dès lors qu'elle compliquera la production et les importations.



Un large soutien à la loi COVID-19

Une majorité confortable continue de soutenir la loi Covid-19. À l'heure actuelle, ce projet recueille 67% de voix favorables. Le projet est soutenu par tous les partis, excepté l'UDC. Les défenseurs soulignent notamment que cette loi est nécessaire afin d'amortir les conséquences économiques de la pandémie. Les opposants soutiennent, quant à eux, qu'elle est discriminatoire à l'égard des personnes non vaccinées, et qu'elle renforce le pouvoir du Conseil fédéral et de l'administration.



La loi sur le CO2 sur la corde raide

La loi sur le CO2 n'est plus soutenue que par une très faible majorité: 50% des personnes interrogées se disent favorables au projet et 46% y sont opposées. 4% des votants ne se prononcent pas quant à leur intention. Ce projet divise lui aussi ses défenseurs et ses opposants en deux camps clairement distincts: l'UDC et le PLR y sont hostiles, les Verts, le PS et les Vert'libéraux y sont nettement favorables. En raison de cette nette polarisation, la mobilisation dans les deux camps et les intentions de vote au Centre seront déterminantes.



Les citadins sont plutôt favorables à la loi, les habitants de la campagne y sont opposés (61%, contre 42% de oui). Les personnes en faveur du projet sont convaincues que la loi incite à des comportements favorables au climat, dans la mesure où les milieux qui émettent davantage de CO2 payent davantage. Les opposants soutiennent quant à eux que le problème du climat ne peut pas être résolu par des taxes et des impôts, mais par l'innovation.



Une majorité toujours stable en faveur de la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)

Deux tiers des votants (67%) continuent de soutenir la loi MPT. La polarisation a légèrement faibli par rapport à la première vague du sondage: selon le deuxième sondage, seuls les votants des Verts se prononcent désormais contre le projet - on relève cependant encore une part relativement importante de personnes indécises.



Les opposants considèrent que la loi ouvre la porte à l'arbitraire et que des citoyens irréprochables pourraient être soupçonnés injustement. Pour leur part, les défenseurs sont convaincus que la police dispose actuellement de trop peu de possibilités pour agir à titre préventif contre les terroristes potentiels.



Des sondages approfondis

Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages.



