Marcel Kohler quittera la Direction de 20 Minuten à fin 2021

Après plus de quatorze années, Marcel Kohler a décidé de quitter la direction de 20 Minuten à fin 2021. Avec le soutien de sa solide équipe, il ne ménagera aucun effort pour réussir le passage de témoin dans les quatorze mois à venir.

Zurich, le 3 novembre 2020 - Marcel Kohler a décidé de quitter la direction opérationnelle de 20 Minuten à la fin de l'année 2021. Jusqu'à la transmission de ses responsabilités, Marcel Kohler, ensemble avec ses 300 collaboratrices et collaborateurs, a l'intention de maintenir la forte position de 20 Minuten et de la développer, en particulier dans le domaine de la vidéo.

Marcel Kohler a pris la direction de 20 Minuten début 2006. Pendant près de quinze années, il a marqué de son empreinte le développement de ce journal pour pendulaires dont les versions imprimées et en ligne atteignent près de 3 millions de lectrices et lecteurs par jour. Dans la rédaction comme dans le marketing commercial, il a introduit des méthodes de travail convergentes qui ont jeté les bases du succès de la transformation numérique du groupe de médias 20 Minuten.

Marcel Kohler a été responsable de l'expansion des journaux pendulaires en Suisse et à l'étranger; lancement de 20 minutes en Suisse romande en 2006 et de 20 minuti au Tessin en 2011, ainsi que le lancement de marques pour pendulaires au Luxembourg, au Danemark, prise de participation dans la marque Heute et le développement de l'offre numérique en Autriche.

Depuis le 1er janvier 2020, Marcel Kohler est Directeur de 20 Minuten au sein de la structure décentralisée de TX Group. Auparavant, il était membre de la direction de Tamedia de 2013 à 2019, où il dirigeait le secteur Publicité et médias pendulaires. En 1982, il avait entamé sa carrière dans le monde des médias au Schaffhauser Bock; à partir de 1985, il a travaillé pendant plus de 20 ans chez l'éditeur de la Neue Zürcher Zeitung. Après une formation de responsable des ventes au SAWI de Bienne, Marcel Kohler avait suivi un perfectionnement en marketing des systèmes à l'Université de Saint-Gall.

Pietro Supino, Président et Éditeur: «Nous devons beaucoup à Marcel Kohler. Grâce à son engagement entrepreneurial, il a fait de 20 Minuten le principal groupe de médias en Suisse, en utilisant la transformation numérique comme une opportunité. Ses qualités humaines sont tout aussi remarquables. Nous mettrons à profit le temps qui nous reste jusqu'à son départ pour construire ensemble sa succession.»

Le Conseil d'administration et la direction de TX Group remercient Marcel Kohler pour son profond engagement en faveur de l'entreprise pendant ces longues années et lui présentent tous ses vœux de succès pour l'avenir. Les informations relatives à sa succession seront fournies en temps utile.