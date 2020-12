Markus A. Wirth devient le nouveau Chief Digital Officer de TX Group

Zurich, le 18 décembre 2020 - À compter du mois de février 2021, Markus A. Wirth occupera le poste de Chief Digital Officer de TX Group qui était à pourvoir. Cet éminent conseiller d'entreprises, passionné par les solutions numériques et les modèles d'affaires, sera chargé du perfectionnement et de la mise en œuvre de la stratégie numérique de TX Group. Il dépendra hiérarchiquement de Samuel Hügli, responsable Technology & Ventures de TX Group et membre de la Direction du groupe.



Après avoir nommé Yannick Suter en tant que nouveau Chief Data Officer de TX Group, le groupe vient désormais de trouver son nouveau Chief Digital Officer. À ce poste, Markus A. Wirth sera en quelque sorte le moteur de la transformation numérique et l'instigateur d'un avenir technique et piloté par les données, dans le but de stimuler la croissance et d'atteindre nos objectifs stratégiques et opérationnels.



«Le numérique est l'une des priorités de la stratégie de notre entreprise. En recrutant

Yannick Suter et Markus A. Wirth, nous donnons encore davantage d'efficacité à ce domaine au sein du groupe, et nous pourrons le faire progresser encore plus rapidement grâce aux collègues venant des entreprises», précise Samuel Hügli. «Avec Markus A. Wirth, nous avons trouvé le candidat idéal dont l'approche inspirante et collaborative va encore renforcer notre transformation numérique».



En tant qu'entrepreneur, conseiller, stratège et dirigeant, Markus A. Wirth possède plus de 20 ans d'expérience dans le développement et la mise en œuvre de stratégies d'entreprise dans diverses industries et dans des contextes suisses et internationaux. Il a occupé divers postes de management chez McKinsey, IBM, puis, en dernier lieu, COFRA Holding. M. Wirth est titulaire d'un Master en économie et business administration ainsi que d'un doctorat de l'Université de Saint-Gall.