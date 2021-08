EQS Group-News: TX Group / Mot-clé(s) : Autres

Mesure contre la haine sur le web: login obligatoire pour les commentaires



19.08.2021 / 13:00



Ceux qui souhaitent commenter un article ou évaluer des commentaires sur 20 minutes et 20 Minuten devront dorénavant se connecter. Lausanne, 19 août 2021 - Après des premiers essais concluants, les articles de 20 minutes et de 20 Minuten pourront désormais être commentés, aussi bien via l'application qu'en ligne, exclusivement avec un login. Cette obligation de se connecter pour rédiger des commentaires a pour objectif de permettre des échanges intéressants sur un ton convenable. Philippe Favre, rédacteur en chef de 20 minutes: «En imposant l'obligation de se connecter, nous souhaitons contribuer activement à la lutte contre la haine sur le web. Nous avons constaté ces deux dernières années un nombre croissant de propos haineux

- probablement alimentés par l'insatisfaction générale due au contexte du Covid-19. Nous ne voulons surtout pas offrir de plateforme à ces 'trolls'.» Marcel Kohler, directeur de 20 minutes/20 Minuten: «Nous investissons énormément dans la qualité journalistique. Ainsi engagés dans cette voie, nous avons créé depuis janvier dernier 20 nouveaux postes - notamment dans les domaines vidéo, sport et médias sociaux - et avons introduit un nouveau contrôle qualité. Permettre d'écrire des commentaires uniquement avec un login en est désormais la conséquence logique et évidente.» Contact

Eliane Loum, Responsable de communication 20 minutes / 20 Minuten

+41 44 248 41 34, eliane.loum@20minuten.ch A propos de 20 minutes

Lancé fin 1999, initialement pour un groupe cible jeune et urbain, le journal pendulaire 20 minutes s'étend par la suite en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin. Il devient le titre média suisse bénéficiant du plus fort taux de pénétration. Dans huit éditions locales, imprimées cinq fois par semaine et disponibles 24h/24 en format numérique, 20 minutes informe et distrait en trois langues par des contenus ayant trait à la politique, à l'économie, au sport et au divertissement. Sur les canaux numériques, 20 minutes propose également des vidéos, des formats audio et des technologies d'avenir. 20 minutes fait partie de TX Group et rassemble 20 Minuten, 20 minutes, 20 minuti, 20 Minuten Radio, lematin.ch , Encore et les participations à l'étranger (L'Essentiel au Luxembourg et Heute en Autriche).

www.20minutes.ch

