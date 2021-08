Mesure contre la haine sur le web: login obligatoire pour les commentaires

A propos de 20 minutes

Lancé fin 1999, initialement pour un groupe cible jeune et urbain, le journal pendulaire 20 minutes s'étend par la suite en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin. Il devient le titre média suisse bénéficiant du plus fort taux de pénétration. Dans huit éditions locales, imprimées cinq fois par semaine et disponibles 24h/24 en format numérique, 20 minutes informe et distrait en trois langues par des contenus ayant trait à la politique, à l'économie, au sport et au divertissement. Sur les canaux numériques, 20 minutes propose également des vidéos, des formats audio et des technologies d'avenir. 20 minutes fait partie de TX Group et rassemble 20 Minuten, 20 minutes, 20 minuti, 20 Minuten Radio, lematin.ch , Encore et les participations à l'étranger (L'Essentiel au Luxembourg et Heute en Autriche).

www.20minutes.ch