Ne rien manquer de l'actu: 20 minutes lance une newsletter individualisée

Lausanne, le 12 juillet 2022 - Grâce à la newsletter de 20 minutes et 20 Minuten, les utilisatrices et utilisateurs ne manquent plus la moindre actualité. Les intérêts du lectorat sont multiples et variés, et il existe un besoin croissant de consommer les contenus médiatiques de manière personnalisée. C'est pourquoi 20 minutes propose une newsletter sur mesure pour chaque personne inscrite. Seuls les articles non lus sont inclus dans la newsletter quotidienne, en fonction des préférences de chacune et chacun. La newsletter est disponible dès aujourd'hui en allemand et en français et est envoyée en semaine à 20h30. Dès à présent, les intéressés peuvent s'y inscrire via le cockpit dans la barre de menu.



Marco Di Bernardo, Chief Technology & Product Officer 20 Minuten/20 minutes: «Nous voulions développer une newsletter qui soit aussi individualisée que nos utilisateurs. Elle est conçue pour attirer l'attention sur les contenus pertinents qui se sont perdus dans la masse quotidienne. Elle offre ainsi une formidable valeur ajoutée pour nos utilisateurs inscrits.»



Philippe Favre, rédacteur en chef de 20 minutes: «Une visite sur l'application de 20 minutes donne toujours un instantané de l'actualité. Grâce à notre newsletter sur mesure, nos lectrices et lecteurs peuvent désormais facilement rattraper les sujets qu'ils ont manqué, triés en fonction de leurs thèmes préférés.»



En l'espace d'un an, 20 minutes a déjà enregistré plus de 500'000 inscriptions suite à la campagne «my 20 minutes». Grâce à ces logins, il est désormais possible de créer des expériences d'utilisation individuelles comme valeur ajoutée pour les utilisateurs. Outre la newsletter personnalisée et My View, une vue personnalisée grand format, la fonction multilingue a été lancée dès le début de l'année. Elle permet la traduction automatique des contenus rédactionnels dans neuf langues afin d'informer et de favoriser l'intégration de groupes allophones.