Net-Metrix-Profile 2020-2: une progression considérable des plateformes d'actualités de Tamedia

En franchissant pour la première fois la barre du million d'utilisateurs par jour, Newsnet National devient le plus grand réseau de journaux de qualité en Suisse. Il a suscité un intérêt particulièrement vif pour ses chiffres, ses articles de fond et de service sur le coronavirus, ainsi que pour ses reportages sur les manifestations «Black Lives Matter» et sur les changements climatiques.

Zurich, le 24 novembre 2020 - Selon l'étude Net-Metrix-Profile 2020-2, 24 heures, la Tribune de Genève, le Berner Zeitung et les autres plateformes d'actualités de Tamedia enregistrent une progression considérable de leur lectorat numérique et essentiellement mobile. Le réseau Newsnet National (24heures.ch, bazonline.ch, bernerzeitung.ch, derbund.ch, tagesanzeiger.ch, tdg.ch, y compris lematin.ch et tio.ch) a réussi à augmenter sa pénétration du marché en Suisse de 71% par rapport à l'année précédente 2019-2, et à franchir pour la première fois la barre du million d'utilisateurs par jour (désormais 1'236'000 UUpD).

En Suisse romande, Tamedia Publications romandes (y compris lematin.ch) atteignent en Suisse au total 508'000 utilisateurs par jour, soit 77% de plus qu'en 2019-2. La progression du nombre d'utilisateurs quotidiens par rapport à l'année précédente est de 114% pour la Tribune de Genève (désormais 168'000 UUpD) et de 126% pour 24 heures (désormais 162'000 UUpD). En ce qui concerne les plateformes d'actualités de Suisse alémanique, c'est le Berner Zeitung qui, en proportion, voit au niveau national le nombre de ses utilisateurs quotidiens augmenter, avec une hausse de +94% (désormais 134'000 UUpD) par rapport à l'année précédente 2019-2. Mais la croissance du trafic est également supérieure à la moyenne pour les offres en lignes de Der Bund (+65%, désormais 84'000 UUpD), des journaux régionaux zurichois Der Landbote, Zürichsee-Zeitung et Zürcher Unterländer (+64%, désormais 18'000 UUpD), du Tages-Anzeiger (+60%, désormais 375'000 UUpD) et du Basler Zeitung (+42%, désormais 101'000 UUpD).

Entre avril et juin 2020, période couverte par les sondages de l'étude Net-Metrix-Profile 2020-2, des scores particulièrement élevés ont été enregistrés en Suisse alémanique avec le tableau de bord interactif sur l'évolution des chiffres du coronavirus en Suisse, les articles de fond et de service sur le coronavirus, ainsi que les comptes rendus sur les manifestations «Black Lives Matter» aux États-Unis et leurs retombées en Suisse. En Suisse romande également, la population a manifesté un besoin particulièrement marqué en informations relatives au coronavirus. Outre les tableaux de bord de l'évolution des chiffres du coronavirus, actualisés en permanence, la gestion des relations qu'entretient la ville internationale de Genève avec ses voisins frontaliers a suscité un très grand intérêt. Mais les articles portant sur les changements climatiques ont également atteint un large public.



Christoph Zimmer, Chief Product Officer de Tamedia, déclare: «Le printemps a posé un grand défi à tous les médias: l'intérêt pour les actualités et les repères a rarement été aussi fort, alors que les conditions cadres n'ont jamais été aussi difficiles. La plupart des journalistes travaillaient à domicile, bon nombre d'entre eux étaient au chômage partiel et devaient souvent en même temps veiller à l'éducation de leurs enfants restés à la maison. De mon point de vue, les médias en Suisse peuvent être fiers des performances rédactionnelles qu'ils ont accomplies pendant la première vague du coronavirus.»



Les publications financières Bilan et Finanz und Wirtschaft ont elles aussi développé leur lectorat numérique. Selon l'étude Net-Metrix-Profile 2020-2, fuw.ch atteint en Suisse 69% d'utilisateurs par semaine de plus que l'année précédente 2019-2 (désormais 103'000 UUpW). Avec +191%, bilan.ch a même quasiment triplé le nombre de ses utilisateurs (désormais 118'000 UUpW). En ce qui concerne le nombre hebdomadaire d'utilisatrices dans toute la Suisse, le portail féminin romand femina.ch affiche une progression de 16% (désormais 76'000 UUpW).