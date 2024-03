Nette augmentation du résultat opérationnel Simplification de la structure du groupe – Christoph Marty nommé CEO de Goldbach

“L’exercice 2023 a connu un développement réjouissant: dans un contexte difficile, le chiffre d’affaires, le résultat et le cash-flow du groupe ont été améliorés et les perspectives des différentes activités se sont vues renforcées.”

Progression du chiffre d’affaires consolidé: le rachat de Clear Channel Suisse à la fin mars a grandement contribué à la croissance du chiffre d’affaires consolidé (+6.2%). Le chiffre d’affaires organique a quant à lui légèrement diminué (-1.9%).

Amélioration de la rentabilité: le résultat opérationnel normalisé (EBIT adj.) a progressé de 43%, s'expliquant principalement par la contribution de SMG Swiss Marketplace Group. Les coûts d'exploitation opérationnels ont été maintenus au niveau de l'exercice précédent, malgré le rachat de Clear Channel Suisse.

Proposition de dividende: le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de distribuer un dividende de CHF 6.20 par action. Il est constitué d'un dividende ordinaire de CHF 2.00 et d'un dividende extraordinaire de CHF 4.20. Ce dividende spécial est requis pour la troisième et dernière fois et se base sur un flux de trésorerie extraordinaire résultant de la fusion des places de marché numériques au sein de SMG Swiss Marketplace Group en 2021.

Durabilité : TX Group a pour la seconde fois publié un rapport de durabilité. Grâce à ses médias, le groupe permet aux personnes intéressées de se forger leur propre opinion. En 2023, 64 pour cent des personnes âgées de 15 ans et plus en Suisse ont consulté les médias de TX Group plusieurs fois par semaine (Source: REMP Stratégie MACH 2023 ).

Simplification de la structure du groupe

Dès 2020, l’organisation décentralisée de TX Group a établi le cadre d’un développement autonome de ses entreprises et participations. À cet effet, la transparence a été accrue dans les secteurs et une gestion systématique des participations et du portefeuille a été introduite.

La marche positive des affaires conforte cette orientation. Les processus seront simplifiés dans un deuxième temps, sur la base des expériences acquises. Le groupe renonce aux conseils d’administration des entreprises Goldbach, Tamedia et 20 Minuten, dont les CEO et leur équipe de direction rapporteront désormais directement au conseil d’administration de TX Group. Le poste de COO du groupe sera redéfini afin de les soutenir. Il assurera l’interface avec le conseil d’administration, dont il allégera la tâche. Ce poste sera vraisemblablement pourvu au cours du deuxième trimestre 2024. À la suite de ces ajustements, Pietro Supino, éditeur et administrateur à temps plein, se consacrera à ces tâches et remettra la présidence de la direction du groupe.

Sandro Macciacchini quitte TX Group

Sandro Macciacchini, Chief Operating Officer de TX Group et responsable des services finance, RH, juridique, IT et immobilier, a décidé de quitter le groupe. Il a marqué l’organisation de son empreinte et cédera ses fonctions dès que le nouveau poste sera pourvu: «Au cours des 25 dernières années, j’ai pu grandement contribuer à la transformation de TX Group d’une maison d’édition zurichoise en un groupe de médias international, d’abord comme Chief Legal Officer, puis comme Chief Financial Officer et enfin en tant que Chief Operating Officer du groupe. Durant cette période, l’entreprise a activement consolidé le marché, numérisé ses offres de manière conséquente et intensément diversifié son portefeuille. La nouvelle organisation qui s’annonce est adaptée aux médias et aux plateformes de TX Group. Je me réjouis de mettre à profit mes connaissances et mon expérience au sein d’autres entreprises et en faveur de nouveaux projets.»

Pietro Supino, président du conseil d’administration de TX Group: « Par sa longue loyauté, Sandro Macciacchini a grandement contribué au succès du groupe et a toujours veillé, au fil de sa progression, à mettre en place des structures pertinentes et à donner des impulsions, ce avec clairvoyance, précision et fiabilité. Nous lui en sommes reconnaissants. Nous serions heureux de recroiser son chemin à l’avenir.»

Christoph Marty est nommé CEO de Goldbach

Après 24 ans chez Goldbach Group, dont 11 en qualité de CEO, Michi Frank a décidé de céder la responsabilité opérationnelle de Goldbach Group. Au cours de l’été 2024, il transmettra son poste de CEO à Christoph Marty, actuel CEO de Goldbach Neo OOH. Michi Frank entend donner une nouvelle orientation à sa carrière. Il restera délégué du conseil d’administration de Goldbach Media et conseillera Christoph Marty. «J’ai décidé de franchir cette étape et me réjouis de pouvoir désormais partager mes connaissances à titre de conseiller. Je suis en outre heureux de céder la direction à Christoph Marty. Je suis convaincu qu’il est la bonne personne pour présider aux destinées de Goldbach. Grâce à mon mandat à long terme chez Goldbach Media, je resterai en lien avec l’entreprise.»

Pietro Supino, président du conseil d’administration de TX Group: «Michi Frank est le père de l’actuel Goldbach Group et laisse à l’entreprise une vision d’avenir claire. Nous respectons son désir annoncé de longue date de céder la responsabilité opérationnelle et sommes heureux d’avoir pu le convaincre de rester au sein du conseil d’administration de Goldbach Media.»

Christoph Marty a occupé des fonctions dirigeantes chez CH Media et Publicitas et est depuis sept ans le CEO de l’entreprise de publicité Out-of-Home Clear Channel Suisse, reprise par Goldbach Group l’an dernier. L’intégration réussie aux côtés de Neo Advertising au sein de Goldbach Neo OOH est l’un de ses succès. «Durant la fusion de Clear Channel Suisse avec l’ancienne filiale Neo Advertising de Goldbach l’an dernier, j’ai découvert en Goldbach une entreprise dynamique avec un personnel extrêmement compétent. Je suis heureux de développer Goldbach Group avec leur appui», explique Christoph Marty.