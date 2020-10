Nouveau record: près de 3 millions de personnes lisent 20 minutes chaque jour en Suisse – bons chiffres même pendant le confinement

Selon la récente étude de la REMP sur l'utilisation des médias, l'étude Total Audience 2020-2, 20 minutes / 20 Minuten atteint sa valeur la plus élevée jamais enregistrée, avec 2.972 millions de lecteurs par jour, sous sa forme imprimée, via l'application ou encore en ligne. Les effets du confinement du printemps 2020 n'apparaît pas dans l'étude, l'enquête ayant été menée à une période antérieure. Selon une évaluation provisoire de la REMP et d'après les chiffres internes de tirages, une excellente valeur de 2,7 lecteurs par exemplaire a été relevée pendant la phase de confinement, en Suisse alémanique. À l'heure actuelle, plus de 500'000 exemplaires de 20 minutes / 20 Minuten sont à nouveau distribués par jour en Suisse.

Zurich, le 6 octobre 2020 - Dans la dernière étude de la REMP sur l'utilisation des médias, l'étude Total Audience 2020-2, 20 minutes / 20 Minuten enregistre 2,972 millions de lectrices et de lecteurs qui accèdent quotidiennement à l'offre d'information et de divertissement proposée par la marque. Il s'agit là de la valeur la plus élevée jamais enregistrée, qui bat avec 36'000 lectrices et lecteurs supplémentaires le record enregistré lors de la publication 2019-1, qui comptait quant à lui 2,936 millions de lectrices et de lecteurs. Total Audience s'appuie sur les deux études REMP MACH Basic 2020-2 (enquêtes réalisées entre avril 2018 et avril 2020) et Netmetrix-Profile 2020-1 (enquêtes réalisées entre octobre et décembre 2019). La phase de confinement du printemps 2020 n'est donc pas prise en compte.



La croissance de 20 minutes / 20 Minuten sur le plan national ne se limite pas seulement au numérique; par rapport à la publication MACH Basic de l'année dernière, elle touche également la version imprimée. 20 minutes / 20 Minuten enregistre désormais 1,824 million de lectrices et de lecteurs par jour (2019-2: 1,765 million), dans toute la Suisse. En Suisse alémanique, une progression de 1,209 million (2019-2) à 1,241 million (2020-2) de lectrices et de lecteurs est enregistrée, alors qu'en Suisse romande, le nombre passe de 462'000 (2019-2) à 495'000 (2020-2) personnes. Par contre au Tessin, le nombre de lectrices et de lecteurs du journal imprimé diminue légèrement, passant de 88'000 (2019-2) à 81'000 (2020-2).



Dans l'étude Total Audience, 20 minutes / 20 Minuten affiche une croissance dans les trois régions linguistiques du pays. Pour l'édition en allemand, le nombre de personnes lisant et utilisant chaque jour le journal ou le site internet passe de 2,063 (2019-2) à 2,133 millions, de 721'000 à 743'000 pour l'édition en français, et de 150'000 à 161'000 pour la version en italien.



Ces nouveaux chiffres sur le lectorat se combinent à un nouveau calcul du nombre de lecteurs par exemplaire (LPE), primordial pour les annonceurs. La Suisse alémanique atteint une valeur élevée de 3,1 lecteurs par exemplaire; la Suisse romande affiche un LPE record de 3,0, alors qu'il se monte à 2,7 au Tessin.

Le tirage dépasse à nouveau la barre des 500'000 exemplaires

Pendant le confinement du printemps 2020 lié au Coronavirus, le trafic en ligne de 20 minutes / 20 Minuten n'a cessé de progresser et de battre des records. L'absence de trafic pendulaire a simultanément fait chuter le tirage imprimé. Une estimation provisoire de la REMP ainsi que des chiffres internes de tirages montrent cependant que même pendant le confinement, nous avons atteint une excellente valeur de 2,7 lectrices et lecteurs par exemplaire en Suisse alémanique. De même, le tirage montre des signes de forte reprise. Depuis le début du mois d'août 2020, alors que nous étions pourtant encore en pleine période de vacances, plus de 500'000 exemplaires du journal imprimé ont à nouveau pu être distribués chaque jour dans l'ensemble de la Suisse. Nous atteignons ainsi près de 90% des chiffres de l'année précédente.



Marcel Kohler, Directeur de 20 minutes / 20 Minuten: «Je suis ravi que nous ayons à nouveau pu progressivement mener notre tirage à plus de 500'000 exemplaires par jour. Sauf dégradation spectaculaire de la situation liée au Coronavirus, nous pensons bientôt à nouveau pouvoir atteindre une distribution normale de notre tirage, soit de près de 590'000 exemplaires. Afin d'être toujours plus proches de notre lectorat, nous augmentons actuellement encore le nombre de nos caissettes, notamment dans le commerce de détail.»