Présentation des comptes annuels 2021



24.02.2022 / 15:16



Zurich, le 24 février 2022 - TX Group publiera jeudi 10 mars 2022 ses résultats annuels 2021. Conférence de presse de bilan (en allemand) Date Jeudi 10 mars 2022 Heure 08h30 - 10h00 Lieu Presseclub, Werdstrasse 21, 8004 Zürich Webcast Lien Questions via dial-in +41 (0) 58 310 50 00

Veuillez vous connecter quelques minutes avant le début de la présentation Orateurs Pietro Supino, Président et Éditeur de TX Group, Sandro Macciacchini, Group Operations, Ursula Nötzli, Group Communications & Sustainability, Daniel Mönch, Group Development, Wolf-Gerrit Benkendorff, Group CFO ainsi que les directeurs de TX Markets, Goldbach, 20 Minuten et Tamedia Inscription Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au 8 mars 2022 à l'adresse mail suivante: kommunikation@tx.group Documentation La présentation pourra être téléchargée à partir du mardi 10 mars 2022 dès 07h00 sur notre site Internet www.tx.group Conférence pour les analystes (en anglais) Date Jeudi 10 march 2022 Heure 10h00 - 11h30 Lieu Presseclub, Werdstrasse 21, 8004 Zürich Webcast Lien Questions via dial-in +41 (0) 58 310 50 00

Veuillez vous connecter quelques minutes avant le début de la présentation Orateurs Pietro Supino, Président et Éditeur de TX Group, Sandro Macciacchini, Group Operations, Ursula Nötzli, Group Communications & Sustainability, Daniel Mönch, Group Development, Wolf-Gerrit Benkendorff, Group CFO ainsi que les directeurs de TX Markets, Goldbach, 20 Minuten et Tamedia Inscription Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au 8 mars 2022 à l'adresse mail suivante: kommunikation@tx.group Documentation La présentation pourra être téléchargée à partir du jeudi 10 mars 2022 dès 07h00 sur notre site Internet www.tx.group Informations complémentaires

Ursula Nötzli, Chief Communications & Sustainability Officer

+41 44 248 41 35, ursula.noetzli@tx.group

