AMBIANCE - négative, après des données US mitigées - SMI avant-Bourse: -0,42% à 11'741,39 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,10% à 39'043 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,54% à 16'178 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,29% à 38'807 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SGS prolonge son contrat avec le Cameroun - Swiss Life 2023: résultat net 1111 mio CHF (cons. AWP: 1119 mio) dividende 33,00 CHF (cons. AWP: 32,95 CHF) résultat des commissions 664 mio CHF (cons. AWP: 754 mio) primes 19841 mio CHF (cons. AWP: 20'767 mio) résultat d'exploitation 1497 mio CHF (cons. AWP: 1592 mio) Contractual Service Margin 15,4 mrd CHF (juin: 15,9 mrd) les revalorisations dans l'immobilier ont pesé pour 1,0 mrd rendement direct des placements à 2,8% (2022: 2,5%) fonds propres 7499 mio CHF (8414 mio) 2024: rendement des fonds propres attendus à plus de 10-12% le CEO Suisse M. Leibundgut se retire pour raisons de santé Roman Stein reprend les commandes des activités suisses SST-Quote au 1.1. estimé à 210% (fin septembre: environ 205%) rachat d'actions de 300 mio terminé d'ici fin mars les objectifs 2024 seront atteints voire dépassés SPI: - Asmallworld 2023: chiffre d'affaires 21,2 mio CHF (18,5 mio) Ebitda 2,1 mio CHF (2,5 mio) résultat net 1,53 mio CHF (1,45 mio) 2024: Ebitda inférieur en raison des initiatives de croissance recettes entre 23 et 25 mio CHF Ebitda entre 1,0 et 1,2 mio CHF - Avolta: contrat pour l'exploitation de 26 boutiques à l'aéroport d'Istanbul - Implenia remporte un contrat à Brême, pour un volume brut de 100 mio EUR - LUKB: produit vente de Fundamenta utilisé pour renforcer les fonds propres bénéfice 2024 en ligne avec celui de l'année précédente - Meyer Burger 2023: résultat net -291,9 mio CHF (-69,9 mio) Ebitda -163,6 mio CHF (-34,6 mio) chiffre d'affaires 135,04 mio CHF (147,2 mio) Ebitda -163,59 mio CHF (-34,6 mio) Ebitda hors effet exceptionnel -111,9 mio CHF résultat net -291,94 mio CHF (-69,9 mio) 2024: production de modules à Goodyear d'ici le T2 2024 démarrage de la prod. de cellule à Colorado d'ici fin 2024 le client DESRI veut participer à l'augmentation capital la production de modules à Freiberg arrêtée arrêt production permettra des économies importantes dès avril la membre du conseil d'admin. Katrin Wehr-Seiter s'en va à moyen terme Ebitda de 250 mio issu des activités US CEO: ne sait pas quand l'EBTIDA de 250 mio sera atteint aux USA flux liquidités positifs attendus aux USA à partir de 2026 - Pierer Mobility propose un dividende de 0,50 euro par action - Santhera: le partenaire Catalyst lance le vamorolone aux USA - SHL: départ du CEO Erez Nachtomy mi-juin 2024 - Swiss Prime Site reprend la branche immobilière de Fundamenta Group - SPS s'empare de l'activité gestion d'actifs de Fundamenta - Swiss Steel 2023: chiffre d'affaires 3244,2 mio EUR (4051,4 mio) Ebitda ajusté 40,9 mio EUR (217,0 mio) résultat net -294,8 mio EUR (9,4 mio) Ebit -199,8 mio EUR (73,0 mio) 2024: amélioration des revenus au premier semestre 2e semestre attendu plus solide la restructuration poursuivie après l'aug. de capital augmentation de capital de 300 mio EUR, nouveaux accords soutien des créditeurs du groupe à l'augmentation de capital aug. de capital clôturée fin avril les parts d'Ascometal pas encore vendues, pas encore d'accord Bigpoint va entrer au CA après l'augmentation de capital - Swissquote 2023: résultat net 217,63 mio CHF (cons. AWP: 222 mio) dividende 4,3 CHF (cons. AWP: 3,67 CHF; 2022: 2,20 CHF) produit net 531 mio CHF (408 mio) bénéfice avant impôts 255 mio CHF (186 mio) 2024: obj. produit net 595 mio CHF, bénéfice avant impôts 300 mio hausse sur un an du produit net des intérêts confirme obj. moyen terme pour 2025, bénéfice av. impôts 350 mio taux de reversement ciblé de 30% toujours de mise a racheté au 1er mars 2024 Optimatrade Investment Partners - TX Group 2023: chiffre d'affaires 982,5 mio CHF (925,2 mio) Ebit 71 mio CHF (5,9 mio) Ebit ajusté 143,6 mio CHF (100,1 mio) bénéfice 60,4 mio CHF (-4,0 mio) dividende 2,0 CHF, versement exceptionnel 4,20 (2023:4,50 CHF) le COO Sandro Macciacchini quitte Christoph Marty devient CEO de Goldbach suppression conseils admin. de Goldmach, Tamedia et 20 Minuten Pietro Supino remettra la présidence de la direction - Züblin: départ du CEO/CFO Roland Friederich à fin septembre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Clientis 2023: bénéfice net 69,6 mio CHF (63,9 mio) - Swiss doit voler à vide en raison d'une grève en Allemagne ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Blackrock, Inc. détient une part de 3,436% - Calida: Veraison SICAV in Liquidation détient une part de 7,431% - Evolva: Marc Cattelani détient une part de 19,344% - Ina Invest: Max Roessler détient une part de 7,333% - Nestlé: Capital Group détient une part de 3,009% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: prix production-importation février - La Poste: CPB 2023, Berne - BC du Tessin: CPB 2023 - Molecular Partners: résultats 2023 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Roche (9,60 CHF) DIVERS - CH: La situation financière des familles s'aggrave Le Conseil des Etats se penche sur la taxe au tonnage - international: Après un vote au Congrès, la menace d'une interdiction de TikTok se précise DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9627 - USD/CHF: 0,8799 - future Conf: +2 pb à 149,02% (mercredi) - taux au comptant: 0,724% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,24% à 11'790 points - SLI (mercredi): +0,45% à 1'931 points - SPI (mercredi): +0,32% à 15'392 points - Dax (mercredi): -0,02% à 17'961 points - CAC 40 (mercredi): +1,47% à 8'138 points

