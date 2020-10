Rédaction sportive et production Print séparées pour 20 Minuten et Tamedia dès 2021, avec leurs propres priorités

Zurich, le 20 octobre 2020 - 20 Minuten a l'intention d'axer davantage ses comptes rendus sportifs sur les exigences de son propre lectorat, et donc de créer son service des sports en Suisse alémanique à partir de janvier 2021. Celui-ci produira davantage de vidéos et de podcasts et sera également présent sur les réseaux sociaux avec sa propre chaîne sportive.



Dans le sillage de la séparation d'avec 20 Minuten, le service des sports de la rédaction de Tamedia en Suisse alémanique va se réorganiser afin d'optimiser ses reportages en fonction des besoins de son lectorat, mais également pour accroître sa pertinence pour les personnes qui ne sont pas des amateurs classiques de sport. Ainsi, tout en portant sur les principales informations concernant le sport national et international, l'accent sera également mis sur des contenus de fond allant au-delà des News quotidiennes. Par ailleurs, il est prévu de couvrir davantage de sujets tels que le sport de loisir, la santé ou encore l'alimentation.



Intégration de la production Print chez 20 Minuten et 20 minutes

D'autre part, 20 Minuten/20 minutes ont décidé d'intégrer également les prestations actuellement fournies par Tamedia Editorial Services pour la production des journaux Print. Cela permettra d'impliquer davantage les responsables et d'aménager les processus d'une manière plus efficace.



Les équipes jusqu'ici conjointes dans les secteurs du sport seront réparties entre 20 Minuten et Tamedia. Les services éditoriaux seront quant à eux distribués entre 20 Minuten/20 minutes et Tamedia. Ces changements entraîneront probablement environ huit licenciements en Suisse alémanique. Ces mesures toucheront principalement les collaborateurs des équipes de rédaction et de production Print sportives liées à Tamedia, qui travaillaient jusqu'à présent pour 20 Minuten. Un plan social sera appliqué. Ces mesures sont placées sous réserve des résultats d'une procédure de consultation.