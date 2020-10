Reprise de Trendsales par sa direction

Zurich, le 30 octobre 2020 - Le 30 octobre, TX Group SA vendra ses parts dans Trendsales à l'actuel CEO de Trendsales, Mads Mathiesen, au CFO de Trendsales Caspar Wolffsen et à des actionnaires minoritaires déjà existants. Cette transaction amène TX Group SA à comptabiliser un amortissement imprévu d'environ 18 millions de francs. Au plan opérationnel, la vente de Trendsales permet d'épurer le portefeuille de TX Markets et de mettre l'accent sur le développement et la croissance des activités de place de marché actuelles en Suisse et en Autriche avec les domaines Jobs, Immobilier, Véhicules et les deux généralistes de premier plan Ricardo et tutti.ch.



Tamedia SA (aujourd'hui TX Group) a acquis la majorité de la plateforme vintage danoise Trendsales en 2014. Une fraude impliquant Trendsales a été révélée en 2016 (cf. le rapport annuel 2016 de Tamedia). Entre-temps, la personne responsable de la fraude a été dûment condamnée au Danemark. Des procédures civiles à l'encontre des anciens vendeurs et de l'organe de révision sont par ailleurs en cours. L'issue de cette procédure est encore incertaine.