Ricardo plante un arbre pour chaque article d'occasion vendu lors du Secondhand Day

Le 26 septembre 2020, Ricardo lancera le premier Secondhand Day national, une initiative menée en collaboration avec myclimate, Circular Economy Switzerland et 20 minutes. Cette journée a pour objectif d'encourager la population suisse à repenser et adapter son comportement de consommation au quotidien. En effet, la vente et la réutilisation d'articles d'occasion peuvent aider à réduire les émissions de CO2 et à économiser de précieuses ressources. Ricardo, en tant que l'un des initiateurs de l'événement, mesurera la quantité de CO2 économisée grâce à la vente d'articles de seconde main et plantera un arbre pour chaque objet d'occasion vendu lors de cette journée.

Zoug, le 3 septembre 2020 - Chaque article neuf acheté génère des émissions de CO2, au travers de sa production ou de son transport. Encourager la vente, le don et la réparation d'articles usagés, plutôt que de les jeter à la première occasion, pourrait permettre de réduire considérablement les émissions de CO2. A l'heure actuelle, seuls deux pour cent des articles achetés en Suisse sont de seconde main. Ricardo, la plateforme la plus influente de Suisse en matière d'articles d'occasion, souhaite justement se concentrer sur ces deux pour cent : c'est pourquoi elle s'est associée à trois acteurs influents des domaines politique, scientifique et médiatique. « Trop peu de gens pensent à la seconde main lorsqu'ils effectuent un nouvel achat. Grâce au Secondhand Day, nous souhaitons prouver à toute la Suisse que les articles de seconde main peuvent être tendances, uniques et de qualité, et montrer qu'il est facile d'avoir un impact positif sur la planète et l'environnement en optant pour une consommation responsable », explique Francesco Vass, CEO de Ricardo.

Les économies de CO2 affichées sur Ricardo

Ricardo apporte sa contribution au Secondhand Day en présentant à ses utilisateurs dans toute la Suisse les économies de CO2 qui peuvent être réalisées grâce aux achats de seconde main. La plateforme affichera sur la page des articles les plus populaires la quantité de CO2 économisée en choisissant l'occasion plutôt que le neuf. Ces données ont été calculées en collaboration avec myclimate pour les 300 produits les plus vendus sur Ricardo. Après le Secondhand Day, elles resteront affichées dans les informations supplémentaires des articles dits « d'occasion ». Dans le cadre du Secondhand Day, Ricardo mesurera également les économies de CO2 qui auront pu être réalisées tout au long de la journée.

Chez Ricardo, une vente = un arbre

En Suisse, actuellement, chaque personne produit en moyenne 14 tonnes de CO2 par an. Pour compenser ces émissions, il faudrait planter 1000 arbres. Ricardo souhaite thématiser ce constat et apporter une contribution supplémentaire au Secondhand Day. Afin de renforcer son impact positif sur l'environnement, Ricardo plantera un arbre pour chaque article vendu lors du Secondhand Day. Ainsi, la plateforme en ligne souhaite soutenir des projets de développement durable en Suisse et à l'étranger.