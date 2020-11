Saeed Gouda, nouveau CPO de TX Markets

Zurich, le 25 novembre 2020 - À compter du 1er décembre 2020, Saeed Gouda assumera la fonction de Chief Product Officer (CPO) chez TX Markets. Il intègre l'équipe de direction et, à ce titre, sera directement rattaché au CEO Olivier Rihs. Saeed Gouda prend la succession de Robin Simon, devenu CEO de Car For You au début de l'année.

Dans son nouveau poste de CPO, Saeed Gouda sera responsable de questions stratégiques aussi bien qu'opérationnelles liées aux produits, dans le but d'aider les entreprises du portefeuille à répondre à leurs interrogations actuelles et à perfectionner leurs produits et leurs services, ainsi que de promouvoir l'innovation.

Olivier Rihs, CEO de TX Markets: «Nous avons des objectifs ambitieux et nous investissons fortement dans le perfectionnement et l'extension de nos offres. Saeed Gouda et son centre de compétence jouent un rôle très important dans ce contexte, car nous voulons renforcer les synergies au sein de nos plateformes en ligne et encourager encore davantage l'échange de connaissances dans le domaine du développement des produits.»

Saeed Gouda apporte à son nouveau rôle plus de 10 années d'expérience dans le développement de produits numériques innovants. En dernier lieu, il était co-fondateur et VP Partnership de Remoteplatz à Berlin, où il a accompagné divers lancements de produits et mis en place plusieurs «remote product teams» pour des entreprises suisses de technologie. Auparavant, il était Strategy Senior Consultant au sein du groupe OLX. Saeed Gouda est titulaire d'un bachelor en technologie de l'information, d'un diplôme en commerce international et d'un master en communications créatives et en marketing.