Secondhand Day : pour chaque article d'occasion vendu, Ricardo fait don d'un franc à des projets de myclimate

Zoug, 21 septembre 2021 - Avec le Secondhand Day, Ricardo poursuit l'objectif de sensibiliser l'ensemble de la population suisse à la quantité d'émissions pouvant être évitées grâce à l'achat d'un article de seconde main. En effet, dès lors qu'un produit est partagé, donné, réparé et réutilisé, il n'est pas nécessaire d'en fabriquer un neuf. Et cela permet d'économiser du CO2, entre autres. Lors du Secondhand Day, Ricardo mesure la quantité de CO2 économisée tout au long de la journée grâce à la vente d'articles de seconde main. L'année dernière, 538 tonnes de CO2 ont été économisées ce jour-là grâce à la vente de 14 380 articles d'occasion. « Nous sommes très satisfaits du résultat de l'année dernière, mais nous pouvons encore progresser. Car encore trop peu de gens envisagent un article d'occasion comme une véritable alternative aux biens neufs lors d'un nouvel achat. Grâce au Secondhand Day, nous voulons montrer à toute la Suisse à quel point les produits d'occasion peuvent être tendance, précieux et uniques et à quel point il est facile d'avoir un impact positif sur le climat et notre environnement grâce à une consommation durable », explique Francesco Vass, CEO de Ricardo. Pour chaque article vendu, Ricardo fait don d'un franc à myclimate Lors du premier Secondhand Day, en septembre 2020, le mot d'ordre était « un achat - un arbre ». Ricardo a tenu sa promesse et, en guise de contribution à l'initiative, a planté un arbre pour chaque article d'occasion vendu. Les 14 380 arbres ont été plantés respectivement en Gruyère et à Haïti. Cette année, la promesse de Ricardo est la suivante : « un achat - un franc ». Pour chaque article d'occasion vendu sur Ricardo le 25 septembre 2021, Ricardo fera don d'un franc à un projet myclimate afin de promouvoir une sylviculture respectueuse du climat dans la région de Prättigau aux Grisons. La place de marché en ligne suisse Ricardo entend ainsi renforcer l'effet positif sur l'environnement qu'exerce déjà le commerce de seconde main. A propos du projet : https://www.myclimate.org/fr/sinformer/projets-de-protection-climatique/detail-des-projets-de-protection-du-climat/suisse-foret-7832/

À propos du Secondhand Day

L'initiative a été fondée en 2020 par «Ricardo», «myclimate», «Circular Economy Switzerland» et «20 minutes». La population suisse produit en moyenne 14 tonnes de CO2 par an et par personne. Une part importante de ces émissions est liée à la consommation personnelle. Dans ce contexte, l'empreinte carbone est nettement plus faible lors de l'utilisation de biens que lors de la production, du transport et de l'élimination de ces derniers. Les habitudes de consommation renferment un énorme potentiel d'économie et de changement. Le Secondhand Day vise à lancer un dialogue national et à promouvoir une meilleure gestion de l'environnement. Il entend montrer qu'agir de manière responsable est simple et possible. L'initiative n'est pas un appel à la renonciation, mais une invitation à emprunter, pas à pas, la bonne voie. www.secondhandday.ch

À propos de Ricardo

Ricardo a vu le jour il y a plus de 21 ans et constitue la place de marché en ligne la plus influente de Suisse avec plus de 4 millions de membres achetant et vendant essentiellement des produits d'occasion. Ricardo contribue ainsi de manière significative à une consommation réfléchie et durable.