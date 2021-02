Sondage en vue des votations: encore 59% en faveur de l'initiative anti-burqa

Zurich, le 24 février 2021 - 20 minutes et Tamedia viennent de réaliser sur leurs plateformes de News la troisième vague du sondage, toutes marques confondues, en prévision aux votations fédérales du 7 mars 2021. Les 18 et 19 février, 13'924 personnes de toute la Suisse ont participé à ce sondage en ligne dont la marge d'erreur se situe à 1,3 point de pourcentage.



Projet concernant la burqa: l'avance se réduit



Les partisans de l'initiative anti-burqa du comité d'Egerkingen demeurent en tête: deux semaines avant les votations, 59% des votants (contre 65% lors de la 2e vague) soutiennent l'interdiction nationale de se dissimuler le visage, alors que 40% la rejettent (contre 34% lors de la 2e vague). Le camp des «non» a donc progressé de 6 points de pourcentage. Un pour cent d'électeurs ne livre aucune indication sur ses intentions de vote.



Contrairement aux précédents sondages, l'initiative ne recueille plus la majorité chez les jeunes électeurs. Il n'en reste pas moins qu'une majorité des électeurs du Centre et du PLR continue à être favorable au projet, en dépit des mots d'ordre de leurs partis. De même, environ un sympathisant sur trois du PS et des Verts soutient le projet. Malgré le recul de ce soutien, l'adoption de l'initiative reste probable d'après le modèle de prévision, qui intègre des données historiques ainsi que les précédentes vagues de sondage.



Tendance défavorable à la loi sur les services d'identification électronique



La loi sur les services d'identification électronique est mal partie: 56% (contre 55% lors de la 2e vague) envisagent de voter contre, 42% (contre 40% lors de la 2e vague) de voter en faveur, et 2% ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote. Selon le modèle de prévision, l'approbation du projet émanant des autorités est peu probable.



La majorité des personnes que la loi laisse sceptiques vient aussi bien de la gauche que de la droite. Ainsi, 59% des électeurs de l'UDC ont l'intention de rejeter le projet, et le pourcentage correspondant est de 68% au PS et de 70% chez les Verts. Le principal argument contre le projet est que la production d'une identification électronique devrait entièrement rester du ressort de l'État.



Le libre-échange avec l'Indonésie est en bonne voie



S'agissant de l'accord de libre-échange des États de l'AELE avec l'Indonésie, la course est longtemps restée incertaine. Désormais, la formation de l'opinion est plus avancée, bien que 6% n'aient toujours pas révélé leurs intentions de vote. Néanmoins, 52% (contre 43% lors de la 2e vague) disent désormais «oui» au projet, alors que 42% y sont hostiles (44% lors de la 2e vague). Selon le modèle de prévisions, la probabilité d'une acceptation est élevée.



Des sondages approfondis

Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages



Médias participants

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève, lematin.ch et Le Matin Dimanche;

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;

Tessin: 20 minuti