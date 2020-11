Sondage en vue des votations: issue incertaine pour les entreprises responsables; plutôt négative pour le projet sur le matériel de guerre

Zurich, le 18 novembre 2020 - 20 minutes et Tamedia ont réalisé sur leurs plateformes de News la troisième vague du sondage, toutes marques confondues, en prélude à la votation fédérale du 29 novembre 2020. 13'884 personnes de toute la Suisse ont pris part à ce sondage en ligne entre le 12 et le 14 novembre. La marge d'erreur est de 1,4 point de pourcentage.



51% en faveur des entreprises responsables



Alors que cette initiative émanant d'ONG, d'églises et de représentants de partis de gauche et du centre recueillait 57% d'adhésion lors des deux premières vagues, son résultat est désormais incertain. 51% des votants la soutiennent alors que 48% y sont opposés et 1% n'a pas encore fait son choix.



L'analyse des résultats du sondage continue à révéler une très forte disparité entre les sexes: les femmes sont à 58% favorables à l'initiative pour des entreprises responsables, tandis que les hommes la rejettent majoritairement (45% de «oui»). Par ailleurs, l'initiative est plus largement soutenue dans les villes et par les jeunes (la part de votes favorables est de 59% dans les villes et également de 59% dans la tranche d'âge de 18 à 34 ans)..



Une majorité cantonale difficile à obtenir



L'argument le plus volontiers avancé par les personnes favorables à l'initiative pour des entreprises responsables est que le profit ne doit pas l'emporter sur l'environnement et les droits de l'homme. Les opposants au projet le rejettent notamment parce que les chaînes de livraison complexes à l'étranger échappent à tout contrôle et qu'à leur avis, la Suisse deviendrait le policier du monde si le projet était adopté.



En raison du soutien plus large dans les villes, les initiants vont avoir plus de mal à franchir l'obstacle de la majorité des cantons, même dans les cas où ils recueilleraient une majorité du peuple. Pour illustrer cette réalité, le sondage a simulé la majorité des cantons en faveur de l'initiative pour des entreprises responsables sur la base des données du sondage. Les résultats montrent qu'en cas de vote favorable à 53%, les chances d'obtenir la majorité aux États sont tout aussi grandes que les risques d'échec. En d'autres termes: même avec une majorité populaire relativement claire de 53%, la probabilité que l'initiative recueille la majorité des cantons reste d'environ 50/50 - comme lorsque l'on joue à pile ou face.



Effondrement de la deuxième initiative



Par comparaison avec la dernière vague du sondage, le soutien à l'initiative pour l'interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre a reculé de 10 points. Il a ainsi régressé plus fortement que le soutien à l'initiative pour des entreprises responsables. 41% des votants ont actuellement l'intention de voter «oui», 58% de voter «non» et 1% ne donne aucune indication sur ses intentions de vote.



Le soutien est très élevé chez les électrices et les électeurs du PS et des Verts, alors que les sympathisantes et sympathisants de l'UDC, du PLR et du PDC rejettent clairement le projet. Chez les électrices et électeurs des Vert'libéraux, le soutien au projet s'est littéralement effondré en passant de 67% de voix favorables lors de la deuxième vague à seulement 46%, soit une chute de 21 points.



Prévisions pour les deux projets



Le sondage présente une photographie instantanée, mais également un modèle prévisionnel. Ce modèle repose sur des données historiques tirées de votations antérieures ainsi que sur les précédentes vagues de sondages pour les votations en question. C'est sur cette base que sont estimées la part de voix favorables attendue ainsi que la probabilité d'adoption.



En ce qui concerne l'initiative pour des entreprises responsables, la probabilité qu'elle soit adoptée est de 41%: l'issue est donc considérée comme incertaine. Cela signifie que, selon le modèle, le projet peut basculer d'un côté aussi bien que de l'autre, avec un biais légèrement favorable pour le rejet.



En ce qui concerne l'initiative sur le matériel de guerre, la probabilité d'adoption est de 13%, de sorte qu'il est peu probable que l'initiative soit adoptée. Cela signifie que, selon le modèle, le projet n'a qu'un peu plus d'une chance sur dix d'être adopté. Les proportions de voix favorables attendues figurent dans le rapport détaillé.



Des sondages approfondis

Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages



Médias participants

Suisse romandes: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève, lematin.ch et Le Matin Dimanche;

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;

Tessin: 20 minuti