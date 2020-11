Sondage en vue des votations: majorité stable pour les entreprises responsables, courte avance pour le projet sur le matériel de guerre

Zurich, le 3 novembre 2020 - 20 minutes et Tamedia ont réalisé sur leurs plateformes de News la deuxième vague du sondage, toutes marques confondues, en prélude aux votations fédérales du 29 novembre 2020. Les 29 et 30 octobre, 12 015 personnes de toute la Suisse ont participé à ce sondage en ligne. Le taux d'erreur se situe à 1,5 point de pourcentage.



57% en faveur des entreprises responsables

Lors de la première vague du sondage, cette initiative émanant des milieux des ONG, des églises et des représentants de partis de la gauche et du centre recueillait l'approbation de 57% des votants. L'initiative populaire «Entreprises responsables - pour protéger l'être humain et l'environnement (initiative pour des entreprises responsables» a pu conserver cette avance: dans le cadre de la deuxième vague, 57% des votants ont toujours l'intention de voter «oui» ou sont enclins à le faire, alors que 42% y sont opposés et 1% sont indécis.



Le projet polarise en fonction des sexes et de l'opposition gauche-droite. L'approbation chez les partisans des Verts et du PS reste très élevée, avec respectivement 96% et 92%. Ce sont surtout les électeurs du PLR qui sont très dubitatifs (23% de voix favorables). Viennent ensuite les électeurs de l'UDC (28% de voix favorables). Les électeurs du centre pourraient faire pencher la balance: il s'avère en effet que les sympathisants des Verts libéraux approuvent le projet à raison de 75%, pratiquement sans changement depuis la première vague du sondage, tandis que le soutien venant des électeurs du PDC s'est légèrement tassé (de 49% à 44% de «oui»).



Le fossé entre les sexes se traduit de la manière suivante: les femmes soutiennent à 65% l'initiative pour des entreprises responsables, tandis que les hommes la rejettent à une faible majorité, puisque le camp des «oui» atteint 48%.



L'argument principal avancé par les défenseurs de l'initiative est que le profit ne doit pas l'emporter sur l'environnement et les droits de l'homme. Chez les opposants, l'argument le plus fréquemment cité est que l'initiative ne pourra pas être mise en œuvre et que des chaînes de livraison complexes à l'étranger échapperont au contrôle.



Initiative sur le matériel de guerre: résultat serré

En ce qui concerne le deuxième projet, celui de l'initiative «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre», la deuxième vague du sondage révèle également un tableau inchangé. 51% des votants ont l'intention de voter «oui», alors que 46% se proposent de voter «non» et que 3% n'ont pas encore choisi. L'approbation est forte chez les électeurs du PS et des Verts, tandis que les sympathisants de l'UDC et du PLR rejettent clairement le projet. Cette initiative a perdu du terrain auprès des électeurs des Verts libéraux et du PDC.



Les défenseurs sont surtout convaincus par l'argument de la neutralité: ils considèrent que les investissements dans des groupes d'armement ne sont pas compatibles avec la neutralité suisse. Les opposants rejettent avant tout le projet parce que cette initiative n'aura, selon eux, aucune influence sur la demande et l'offre mondiales de matériel de guerre.



Des sondages approfondis

Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages



Médias participants

Suisse romandes: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève, lematin.ch et Le Matin Dimanche;

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;

Tessin: 20 minuti