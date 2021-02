Sondage en vue des votations: toujours une nette majorité en faveur de l'interdiction de se dissimuler le visage

Zurich, le 10 février 2021 - 20 minutes et Tamedia viennent de réaliser sur leurs portails d'actualités la deuxième vague du sondage, tous titres confondus, en prélude aux votations fédérales du 7 mars 2021. Les 4 et 5 février, 14'204 personnes de toute la Suisse ont participé à ce sondage en ligne, dont la marge d'erreur se situe à 1,3 point de pourcentage.



Une nette majorité en faveur de l'interdiction de se dissimuler le visage



Les défenseurs de «l'initiative anti-burqa» du «Comité d'Egerkingen» ont le vent en poupe: pour l'instant, 65% des votants soutiennent une interdiction nationale de se dissimuler le visage (contre 63% lors du premier sondage), et 34% la rejettent (contre 35% lors du premier sondage). 1% n'a pas livré d'indications sur ses intentions de vote. Si la votation avait lieu aujourd'hui, l'initiative recueillerait la majorité dans toutes les régions du pays et dans toutes les tranches d'âge, étant précisé que le soutien est nettement plus prononcé chez les citoyennes et les citoyens d'un certain âge que chez les jeunes.



Selon le sondage, le soutien au projet augmente le long de l'axe gauche-droite. Ainsi, 95% des électeurs de l'UDC soutiennent l'initiative, ce qui constitue sans doute un record. De même, près de 70% des électeurs du PLR et de ceux de l'ancien PDC (appelé «Le Centre» depuis janvier 2021) ont l'intention de glisser un bulletin «oui» dans l'urne. Les électeurs de gauche, quant à eux, rejettent majoritairement l'initiative. Cependant, 38% des électeurs du PS ainsi que 36% de ceux des Verts ont actuellement l'intention de voter «oui» malgré le mot d'ordre contraire donné par leurs partis.



Tendance au non à la loi sur les services d'identification électronique



La votation du 7 mars portera également sur la loi sur les services d'identification électronique. Le sondage permet de conclure à une tendance au «non». Ainsi, 55% des votants (contre 47% lors de la première vague) rejettent actuellement le projet, soit 8 points de pourcentage de plus que lors du dernier sondage. La loi est soutenue par 40% des citoyens (contre 45% lors de la première vague), et 5% ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote. Le soutien reste le plus fort chez les électeurs du Centre et des Libéraux, alors que les partisans des Verts et du PS, mais aussi de l'UDC, se montrent très sceptiques.



Course ouverte pour le libre-échange avec l'Indonésie



Enfin, l'accord commercial entre les États de l'AELE et l'Indonésie continue à diviser les électeurs en deux camps: aucun d'eux n'a pu se détacher nettement. Selon le sondage, 43% des votants (contre 41% lors de la première vague) sont actuellement favorables au projet, alors que 44% (contre 39% lors de la première vague) envisagent de voter «non». Pour l'instant, le projet ne recueille une majorité absolue que chez les électeurs du PLR ainsi que ceux de l'ancien PDC.



Avec 13%, la part des personnes qui n'ont pas révélé leurs intentions de vote reste inhabituellement élevée. Cela donne à penser que le processus de formation de l'opinion - surtout chez les jeunes, si l'on en croit le sondage - n'est pas encore très avancé.



Des sondages approfondis

Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages



Médias participants

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève, lematin.ch et Le Matin Dimanche;

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen; Tessin: 20 minuti