Sondage en vue des votations: une course serrée pour la loi sur la chasse, une tendance favorable aux avions de chasse

Zurich, le 2e septembre 2020 - 20 minutes et Tamedia ont réalisé sur leurs plateformes de News la deuxième vague du sondage, toutes marques confondues, en prévision aux votations fédérales du 27 septembre 2020. 20'148 personnes dans toute la Suisse y ont participé les 27 et 28 août. La marge d'erreur se situe à 1,1 point de pourcentage.



Une majorité en faveur des avions de chasse

Alors que pour la première vague du sondage, l'issue était encore relativement incertaine concernant l'acquisition d'avions de chasse, les défenseurs du projet ont désormais réussi à faire grossir leurs rangs de 50 à 58%. 40% des votants ont décidé de voter non ou ont l'intention de le faire, et 2% restent indécis. Entre-temps, le soutien chez les hommes a progressé de 10 points pour atteindre 68%, alors qu'à peu près la moitié des femmes rejette le projet. L'argument le plus souvent avancé par les défenseurs du projet est que la flotte d'avions devient obsolète et qu'il est urgent de la remplacer. Les opposants font valoir que la Suisse a tout au plus besoin d'une police aérienne dotée d'avions légers.



Initiative de limitation: 61% ont l'intention de voter non

Les opposants à l'initiative de limitation ont légèrement consolidé leur position: aujourd'hui, 61% ont l'intention de voter non ou envisagent de le faire. 37% des votants disent vouloir voter oui ou être tentés de le faire, et 2% ne se prononcent pas. Le soutien a notamment baissé auprès des partisans du PLR et du PDC. Le projet de l'UDC continue à recueillir une majorité relative dans le Tessin, où 50% des votants vont déposer un bulletin «oui» dans l'urne ou envisagent de le faire. Les défenseurs du projet ont pour argument le fait que la Suisse doit pouvoir à nouveau piloter elle-même l'immigration, alors que les opposants évoquent avant tout le fait qu'un «oui» entraînerait la fin des bilatérales I.



Le congé de paternité a le vent en poupe

Le contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable» continue à reposer sur une majorité solide. 66% des votants y sont favorables alors que 33% y sont opposés. 1% ne se prononce pas. Ce projet trouve une majorité auprès des partisans de tous les partis, sauf de l'UDC. L'analyse par tranches d'âge montre que le congé de paternité est extrêmement populaire auprès des moins de 35 ans, qui y sont favorables à 83%. Les opposants au projet s'insurgent contre une ingérence de l'État, alors que l'argument le plus souvent avancé par ses défenseurs est que celui-ci constitue un pas en direction de l'égalité.



Une course serrée pour la loi sur la chasse

Bien que les défenseurs de la loi sur la chasse enregistrent une légère progression, 50% des votants se prononcent actuellement contre le projet qui prévoit un assouplissement de la protection des loups. 43% veulent voter oui, mais le pourcentage de personnes qui n'ont pas encore pris leur décision est relativement élevé, avec 7%. La loi est majoritaire auprès des électeurs de l'UDC, du PDC, et désormais également auprès de ceux du PLR, et elle est plus populaire à la campagne, où elle recueille le soutien de 50% des votants. Les femmes y sont plus opposées que les hommes.



Des déductions fiscales pour les enfants

Le Parlement est appelé à relever à 10.000 francs la déduction générale pour les enfants, ainsi qu'à augmenter la déduction maximale pour la garde externe. 53% des votants y sont favorables à l'heure actuelle, alors que 41% y sont opposés et que 6% ne se prononcent pas. Le soutien s'est légèrement tassé depuis la première vague du sondage. Ce projet recueille une majorité auprès des partisans du PDC, du pvl, du PLR et de l'UDC. Entre-temps, l'appui des électeurs du PS est tombé de 55% à 43%. Le PS avait lancé un référendum contre le projet.



Des sondages approfondis

Les sondages 20 Minuten/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes d'actualités de Tamedia et de 20 Minuten puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site https://www.tamedia.ch/fr/entreprise/sondages.



Médias participants Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, Basler Zeitung SonntagsZeitung und ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;

Suisse romandes: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève und Le Matin/Le Matin Dimanche;

Tessin: 20 minuti