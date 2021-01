Sondage en vue des votations: une nette majorité est favorable à l'interdiction de se dissimuler le visage

Zurich, le 22 janvier 2021 - 20 minutes et Tamedia viennent de réaliser sur leurs plateformes de News la première vague du sondage, tous titres confondus, en prévision aux votations fédérales du 7 mars 2021. 15'089 personnes de toute la Suisse ont pris part à ce sondage en ligne les 18 et 19 janvier 2021. La marge d'erreur est de 1,3 point de pourcentage.



63% en faveur de l'interdiction de se dissimuler le visage



Par son initiative populaire, le comité d'Egerkingen réclame une interdiction nationale de se dissimuler le visage. Selon la première vague du sondage réalisé par 20 minutes et Tamedia en vue des votations, 63% des votants sont actuellement favorables à cette initiative et 35% y sont opposés. 2% ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote. Le soutien est plus fort en Suisse italienne qu'en Suisse romande et en Suisse alémanique.



Une forte polarisation gauche-droite se manifeste dès le début de la campagne. Le soutien à l'initiative est le plus fort (93%) chez les électeurs de l'UDC. Mais pour l'instant, une nette majorité d'électeurs du PLR (72%) ainsi que du PDC (63%) se prononce également en faveur du projet. Les défenseurs des partis de gauche sont quant à eux sceptiques: les électeurs du PS et des Verts ne sont respectivement que 33% et 37% à avoir l'intention de déposer un bulletin «oui» dans l'urne.



L'expression d'un Islam radical ou bien un faux problème?



Un des arguments principaux en faveur de l'interdiction de se dissimuler le visage, selon le sondage, est que le voile est l'expression d'un Islam radical et n'a pas sa place dans la culture occidentale. Par ailleurs, un autre argument souvent cité est que le port du voile symbolise l'oppression de la femme.

Du point de vue des opposants, en revanche, l'initiative s'attaque à un faux problème: selon un argument dominant, elle est superflue parce que la Suisse ne compte qu'un très faible nombre de femmes portant la burqa. Par ailleurs, de nombreuses personnes estiment qu'il n'incombe pas à l'État d'édicter des règles vestimentaires.



Loi sur les services d'identification électronique



Le 7 mars, les votations porteront également sur la loi sur les services d'identification électronique et sur l'accord de partenariat économique entre les États de l'AELE et l'Indonésie. Pour ces deux projets, la course reste totalement ouverte.



Selon le sondage, une majorité relative de 47% rejette actuellement la loi sur les services d'identification électronique. 45% sont en faveur d'une procédure numérique d'identification authentifiée par l'État, alors que 8% ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote. La majorité des électeurs, tant de gauche que de droite, sont défavorablement disposés à l'égard du projet.



Au sujet de l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, 41% des votants disent «oui» et 39% «non». On relèvera la part étonnamment élevée de 20% de personnes interrogées qui refusent de se prononcer sur leurs intentions de vote. Cela montre que le processus de formation de l'opinion n'est pas encore très avancé.



Des sondages approfondis



Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages



Médias participants



Suisse romandes: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève, lematin.ch et Le Matin Dimanche;

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;

Tessin: 20 minuti