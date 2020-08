Sonia Arnal quitte son poste de rédactrice en chef de Femina

Lausanne, le 20 août 2020 - Sonia Arnal, rédactrice en chef du magazine Femina, quitte ses fonctions à fin octobre 2020 afin de relever un nouveau défi professionnel. Dès novembre prochain, elle occupera le poste de déléguée départementale à la communication au sein du secrétariat général du Département de la santé et de l'action sociale de l'Etat de Vaud.

Sonia Arnal est rédactrice en chef du magazine Femina et responsable du Bien Vivre du Matin Dimanche. Forte d'une licence en lettres et d'un MBA en Management et Finance, elle se forme au métier de journaliste au sein de l'Hebdo dès 1999 pour y devenir cheffe de rubrique en 2004. Elle rejoint Tamedia en 2009 en tant que cheffe de la rubrique économique au Matin Dimanche puis rédactrice en chef adjointe dès 2012. Sonia Arnal prend la tête de Femina en 2017.

Sonia Arnal, 48 ans, souhaite aujourd'hui découvrir d'autres aspects et domaines de son métier de communicante. Ainsi, elle intégrera en novembre prochain le secrétariat général du Département de la santé et de l'action sociale de l'Etat de Vaud en tant que Déléguée départementale à la communication.



Ariane Dayer, rédactrice en chef de la rédaction Tamedia et du Matin Dimanche: «Á côté de son immense talent de chroniqueuse, Sonia Arnal s'est montrée capable de couvrir, avec compétence, un très large champ, qui va des sujets de société à l'économie, en passant par la santé et la psychologie. Elle a géré des équipes à plusieurs niveaux avec efficacité. C'est avec regret que je la vois partir mais également une profonde gratitude pour toute l'énergie qu'elle a mise au service de nos titres.»

Le Conseil d'administration ainsi que la direction de Tamedia remercient chaleureusement Sonia Arnal pour le travail accompli au sein de Tamedia et lui souhaitent le meilleur pour la suite, tant professionnelle que personnelle.