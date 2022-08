TX Group / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Stabilité du chiffre d’affaires de TX Group (croissance organique 12 pour cent de plus que l’exercice précédent) – prix élevé du papier, investissements et amortissements influencent le résultat



« L’environnement recèle actuellement de nombreux défis: pandémie, guerre, inflation. Si l’on ajoute à cela la transformation du secteur des médias, ces incertitudes impactent le résultat de nos entreprises traditionnelles Goldbach, Tamedia et 20 Minuten, notamment en termes de rentabilité. Plus particulièrement en ces temps difficiles, nous prêtons toute notre attention à la transformation du journalisme et de la publicité. Des modèles d’affaires durables doivent être élaborés et mis en place pour que nous puissions assumer notre rôle dans une société fondée sur les libertés, qui est et restera indispensable et irremplaçable. » Dans un contexte économique difficile, TX Group a pu accroître son produit d’exploitation de 12 pour cent par croissance organique. Cette croissance s’explique principalement par l’excellente évolution des portails d’emploi en ligne de JobCloud (TX Group détient 50 pour cent) ainsi que des nouvelles affaires chez Goldbach dans la publicité extérieure. Avec la création de Swiss Marketplace Group SMG (TX Group détient 30.76 pour cent) en novembre 2021, le périmètre de consolidation a fortement changé. Le produit d’exploitation perdu de 55 millions de francs a pratiquement été compensé en totalité. Le produit d’exploitation consolidé a seulement baissé d’environ 2 pour cent à 445.7 millions de francs. TX Group a enregistré une baisse de son résultat d’exploitation (EBIT avant PPA) de 40 pour cent à 28.7 millions de francs. Les prix élevés du papier, les investissements dans la commercialisation de la publicité extérieure ainsi que les amortissements de la PPA en raison de la SMG nouvellement créée sont pénalisants. De plus, l’«aide d’urgence coronavirus» de 3.1 millions de francs perçue en 2021 a été remboursée à la Confédération au premier semestre 2022, ce qui a également eu des répercussions négatives sur le résultat. Le cash-flow après investissements (FCF) a doublé par rapport à l’exercice précédent: en plus de l’amélioration du cash-flow des activités d’exploitation, la vente de Moneypark a été un succès. Contact

Ursula Nötzli, Chief Communications & Sustainability Officer TX Group, Member of the Executive Board

+41 79 462 52 45, ursula.noetzli@tx.group À propos de TX Group

TX Group est constitué d’un réseau de plateformes et de participations qui offrent chaque jour aux utilisateurs des informations, des renseignements, du divertissement et une assistance pour leur quotidien. Ses racines résident dans le journalisme, avec les journaux variés de Tamedia et les médias pendulaires de 20 Minuten. Le portefeuille est complété par la société de commercialisation publicitaire Goldbach. Actionnaire de référence de SMG Swiss Marketplace Group et de Jobcloud, TX Group détient des participations majoritaires dans Doodle et Zattoo, et est engagé, en tant qu’investisseur de capital-risque, dans le secteur Fintech. Fondée en 1893, l’entreprise est cotée à la Bourse suisse depuis 2000. www.tx.group

