TX : 20 Minuten et Tamedia publient leur deuxième sondage relatif aux élections fédérales de 2023

Zurich, le 26 août 2022 - 20 Minuten et Tamedia viennent de réaliser sur leurs portails d'actualités le deuxième des cinq sondages électoraux, tous titres confondus, organisés en prélude aux élections fédérales du 22 octobre 2023. 26 298 personnes dans toute la Suisse ont participé à ce sondage en ligne les 15 et 16 août 2022. La marge d'erreur est de 1,1 point de pourcentage.

Le PLR et les Vert'libéraux progressent alors que les Verts ne réussissent pas à préserver leur succès

Selon le deuxième sondage électoral réalisé par 20 Minuten et Tamedia, les Vert'libéraux et le PLR parviennent à augmenter leurs parts d'électeurs respectivement de 1,4% et de 1,3%. Dans l'état actuel des choses, le PLR corrige ainsi ses pertes de 2019 et le pvl continue de progresser pour atteindre désormais 9,2%. Les Verts ne reproduisent pas leur succès historique de 2019 et atteignent un pourcentage de 11,8% d'électeurs (soit une perte de 1,4 point de pourcentage). Les fluctuations concernant les autres partis (PS, UDC, Centre) restent à l'intérieur de la plage d'erreur statistique. Globalement, les résultats de ce sondage révèlent de légères corrections, sans pour autant annoncer de grands bouleversements.

Selon la deuxième vague du sondage, le PLR séduit désormais une part de 16,4% des électeurs, le pvl 9,2%. La proportion d'hommes soutenant ces deux partis est supérieure à celle des femmes. Ainsi, 19% des hommes votent PLR contre 14% des femmes. 11% des hommes interrogés disent voter pour les Vert'libéraux et 8% de femmes ont l'intention de voter pvl. Pour les Verts et le PS, ces rapports sont inversés: la proportion de femmes qui voteront pour ces partis est plus élevée.

La proportion d'électeurs augmente en fonction du revenu

En ce qui concerne les tranches d'âge, ce sont les plus de 65 ans qui manifestent le plus de sympathie pour le PLR (19%) ainsi que les électeurs de moins de 34 ans (17%). L'adhésion des personnes âgées de 35 à 64 ans est un peu moins forte (respectivement 15% et 14%). Les Vert'libéraux bénéficient à peu près de la même popularité dans toutes les tranches d'âge interrogées.

Le PLR ainsi que les Vert'libéraux sont manifestement des partis qui passent bien auprès des personnes à revenus élevés: la proportion des personnes qui votent pour ces partis augmente avec le revenu. Chez les personnes touchant moins de 3 000 francs, la proportion d'électeurs du PLR est de 11%, alors qu'elle est de 25% chez celles qui gagnent plus de 11 000 francs par mois. Il en va de même pour les Vert'libéraux, qui attirent 5% des électeurs au niveau de revenu le plus faible, mais 14% de ceux au niveau de revenu le plus élevé.

Des sondages approfondis

Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des élections et des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. La plausibilité des réponses est vérifiée selon une méthode en plusieurs étapes. En règle générale, environ 15 % des participations ne sont pas prises en compte à titre de précaution en raison de la présence d'un ou de plusieurs facteurs d'alerte. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève, lematin.ch et Le Matin Dimanche;

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;

Tessin: 20 minuti

