TX : 20 minutes et Tamedia publient le premier sondage en vue des votations fédérales de 2023

Zurich, le 5 janvier 2022 - 20 minutes et Tamedia viennent de réaliser sur leurs portails d'actualités le premier de cinq sondages, tous titres confondus, en prélude aux élections fédérales du 22 octobre 2023. Ce sondage en ligne a eu lieu les 8 et 9 décembre 2021 auprès de 19 324 personnes dans toute la Suisse. Sa marge d'erreur est de 1,1 point de pourcentage.

Progression des Vert'libéraux et de l'UDC, tassement des Verts

Selon le premier sondage de 20 minutes et de Tamedia en vue des élections, les Vert'libéraux progressent à 10,2%, soit une hausse de 2,4 points de pourcentage par rapport au résultat des élections d'octobre 2019. Les Verts, en revanche, perdent du terrain par rapport à leur succès électoral historique de 2019, année du climat: leur part diminue de 1,5% pour se fixer à 11,7%.

L'UDC, qui progresse de 1,4 point de pourcentage à 27%, figure également parmi les gagnants. Parmi les nouvelles électrices et les nouveaux électeurs de l'UDC qui s'étaient prononcés en faveur d'un autre parti en 2019, 41% indiquent que leur ancien parti ne défend plus leur position. En ce qui concerne les autres partis gouvernementaux - le PLR, le Centre et le PS -, les gains (PLR) et les pertes (PS et le Centre) sont trop faibles pour constituer des indicateurs statistiquement significatifs.

Berset caracole en tête, Cassis ferme la marche

Le sondage demandait également aux participants dans quelle mesure ils étaient satisfaits des divers membres du gouvernement, et s'ils étaient prêts à soutenir leur réélection à l'automne 2023. Alain Berset reçoit la meilleure note (4,33) ainsi que le plus large soutien à une réélection (de la part de 64% des participants au total). Vient ensuite Viola Amherd, suivie par Guy Parmelin, Karin Keller-Sutter et Simonetta Sommaruga. La réélection d'Ueli Maurer et celle d'Ignazio Cassis ne sont soutenues respectivement que par 34% et 27% des participantes et participants au sondage. Alors qu'Ueli Maurer bénéficie d'un très fort soutien de la part de son propre électorat UDC, les résultats du sondage montrent que le soutien à Ignazio Cassis est relativement modeste, même auprès de sa base au PLR.

Composition du Conseil fédéral

S'agissant de la composition du Conseil fédéral sur le plan des partis politiques, l'ancienne formule magique et la représentation des partis en fonction de leur force respective constituent les deux variantes les plus populaires. Des modèles alternatifs tels qu'une coalition de centre-gauche ou de centre-droit reçoivent peu de soutien. Les participants donnent donc la préférence au modèle actuel ou à un modèle comparable, où toutes les grandes forces politiques sont représentées au gouvernement.

Il existe diverses variantes en vue de modifier éventuellement l'actuelle formule magique. Celle qui bénéficie du plus large appui prévoit un transfert du PLR aux Verts. 22% pourraient envisager que les Verts obtiennent à l'avenir un siège au Conseil fédéral, au détriment du PLR, qui en occupe actuellement deux. Ce changement dans la composition du gouvernement séduit particulièrement l'électorat du PS et des Verts. La consolidation de l'exécutif à neuf membres est défendue par 36% de l'électorat (mais rejetée par 60%, avec 4% d'indécis).

La prévoyance vieillesse est le souci numéro un

Globalement, le problème majeur selon le sondage est la prévoyance vieillesse - avant même les coûts de la santé, la lutte contre la pandémie et le changement climatique. Pour la base électorale des Verts, des Vert'libéraux et du PS, le changement climatique constitue le défi numéro un, alors que l'électorat du Centre et du PLR considère que le problème majeur est celui de la prévoyance vieillesse et des rentes. Pour l'électorat de l'UDC, c'est l'immigration qui est le sujet numéro un, mais ce sujet est assez peu cité par les électrices et les électeurs des autres partis, de sorte qu'il se retrouve globalement en 6e position.

La politique de lutte contre la pandémie est soutenue par 61% de l'électorat, mais un fossé très net sépare les sympathisants de l'UDC et ceux des autres partis. Sur le plan de la politique vis-à-vis de l'UE, 31% souhaitent le statu quo, c'est-à-dire la conservation des traités actuels, alors que 27% plaident pour une relance des négociations de l'accord-cadre. 35% de l'électorat sont favorables à une retraite à 65 ans pour les femmes comme pour les hommes, bien que de fortes différences se fassent sentir à cet égard entre les sexes et entre les générations.



Des sondages approfondis

Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des élections et des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. La plausibilité des réponses est vérifiée selon une méthode en plusieurs étapes. En règle générale, environ 15 % des participations ne sont pas prises en compte à titre de précaution en raison de la présence d'un ou de plusieurs facteurs d'alerte. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages

Médias participants

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève, lematin.ch et Le Matin Dimanche;

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;

Tessin: 20 minuti