TX : À partir de 2022, la SonntagsZeitung sera le nouveau partenaire média des courses du Lauberhorn et de la Coupe du monde de ski à Adelboden

Zurich, le 23 septembre 2021 - Les deux courses de la Coupe du monde de la FIS de renommée internationale dans l'Oberland bernois vont bénéficier d'une large couverture grâce à la SonntagsZeitung en tant que partenaire média officiel, mais également grâce à d'autres titres de Tamedia tels que 24 heures, la Berner Zeitung ou le Tages-Anzeiger. Marco Boselli, Co-directeur de Tamedia, précise: «Avec une pénétration de plus de 3 millions de lectrices et de lecteurs de supports imprimés et en ligne, Tamedia regroupe le plus grand réseau rédactionnel privé de Suisse. En tant que partenaire des courses du Lauberhorn et d'Adelboden, nous pouvons contribuer à consolider et à renforcer encore la présence de ces deux grandes manifestations de ski au niveau national.»

La couverture journalistique des événements est laissée à la libre appréciation des différentes rédactions de Tamedia. Goldbach Publishing est, de son côté, responsable de la commercialisation. Thierry Furrer, Managing Director de Goldbach Publishing, déclare: «Nous nous réjouissons de cette collaboration avec ces deux courses de ski de l'Oberland bernois, le Lauberhorn et le Chuenisbärgli, qui jouissent d'une longue tradition. Nous sommes convaincus de pouvoir apporter encore plus de rayonnement à ces courses de la Coupe du monde de la FIS, de renommée internationale, grâce à la forte pénétration de notre portefeuille, et de créer de nouveaux environnements attrayants pour les annonceurs, les partenaires et les sponsors.»

Andreas Rickenbacher, vice-président des courses internationales du Lauberhorn, ajoute: «Nous sommes convaincus que notre nouveau partenariat avec Tamedia assurera une plus grande promotion des courses du Lauberhorn et nous nous réjouissons d'avoir trouvé en Goldbach Publishing un partenaire désireux de faire encore progresser le rayonnement de ces courses.»

Christian Haueter, directeur de la société Ski-Weltcup Adelboden AG assure: «La tension va monter au Chuenisbärgli en 2022. Et pas seulement parce que les pistes sont raides. Nous sommes, en effet, ravis d'accueillir Tamedia et Goldbach Publishing en tant que nouveaux partenaires médias de la Coupe du monde de ski Audi FIS à Adelboden. Ce partenariat va porter à un niveau supérieur la commercialisation des courses de la Coupe du monde de ski d'Adelboden, et nous aidera à diffuser en Suisse le message «Adelboden et l'Oberland bernois sont fans de ski.»