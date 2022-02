TX : Bilan lance Bilan Campus, une offre digitale destinée aux étudiantes et aux étudiants des hautes écoles et universités romandes

Genève, le 21 février 2022 - Le magazine économique de référence Bilan étoffe son offre à destination de son lectorat de demain. Bilan Campus vise à toucher et à fidéliser les futurs cadres dirigeants et entrepreneuses et entrepreneurs en leur proposant une plateforme d'information et de services unique en Suisse romande.

Le site bilan.ch est complété dès ce jour par une rubrique Bilan Campus, accessible par un abonnement proposé gratuitement au public-cible grâce au parrainage de partenaires tels que Vaudoise Assurances, Yuh et les Services industriels de Genève.

Bilan Campus est constituée de quatres sous-rubriques clés:

Votre actu: donne une vue d'ensemble sur les phénomènes économiques récents et permet aux étudiantes et aux étudiants de se tenir au courant de l'actualité qui les concerne.

Conseils & Témoignages: guide les étudiantes et les étudiants et leur donne des perspectives et des conseils en mettant en avant des parcours inspirants. Articles et vidéos favorisent les partages d'expériences, qu'il s'agisse de réussites ou d'échecs.

Sélection académique: met en avant des contenus externes, sélectionnés et validés par Bilan, provenant de professeures et professeurs ou d'associations estudiantines. Les meilleures thèses ou travaux de diplômes sont mis en valeur.

Campus services: des offres de stages et d'emplois, la présentation des événements à venir et d'autres services tels qu'une plateforme de partage de notes de cours.

Julien de Weck, rédacteur en chef de Bilan: «Je me réjouis de lancer Bilan Campus avec une offre digitale unique et sur mesure pour notre futur lectorat. Elle a vocation à devenir incontournable dans la vie des étudiantes et des étudiants romands. Nous souhaitons que la marque Bilan fasse partie de leur vie dès les bancs des hautes écoles ou de l'université et les accompagne tout au long de leur carrière.»

bilan.ch/campus

bilancampus.bilan.ch