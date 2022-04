TX : Course ouverte pour la loi sur le cinéma, une majorité favorable aux autres projets

Des sondages approfondis Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. La plausibilité des réponses est vérifiée selon une méthode en plusieurs étapes. En règle générale, environ 15% des participations ne sont pas prises en compte à titre de précaution en raison de la présence d'un ou de plusieurs facteurs d'alerte. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch

Les défenseur-euse-s argumentent qu'une meilleure protection des frontières extérieures de l'UE va dans l'intérêt de la Suisse, car elle assure la sécurité et la liberté du pays. Les opposant-e-s au projet estiment que Frontex ne dissuade pas suffisamment les migrant-e-s, et qu'il serait plus avisé d'investir les 47 millions de francs supplémentaires dans la protection de la frontière suisse. Près de deux votant-e-s sur dix pensent que la rétention des moyens permettrait d'indiquer à l'UE que les lignes directrices de Frontex doivent passer de la dissuasion et de la violence aux droits de l'Homme et à la solidarité.

Une majorité en faveur de la nouvelle loi sur la transplantation Actuellement, 61 % approuveraient la loi sur la transplantation, tandis que 37 % la rejetteraient. 2 % des sondé-e-s ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote. Le projet recueille actuellement des majorités partout, sauf parmi les sympathisant-e-s de l'UDP, qui rejettent la loi. En fonction des régions linguistiques, on remarque que le projet recueille une forte approbation en Suisse romande et au Tessin, et qu'il suscite davantage de scepticisme en Suisse alémanique. Fait intéressant, le taux d'approbation est le plus élevé chez les jeunes.

L'argument le plus souvent cité par les défenseur-euse-s de l'initiative est que les recettes des plateformes de streaming et des chaînes de télévision partent à l'étranger, et qu'une partie devrait être investie en Suisse. Environ un quart est d'avis qu'un quota de films européens apporterait davantage de diversité, et contrerait la position dominante des productions américaines dans la grille des programmes des plateformes de streaming. Les opposant-e-s, quant à eux/elles, soutiennent que le cinéma suisse est déjà aidé à hauteur d'environ 150 millions de francs, et qu'il n'est pas nécessaire de créer un nouvel impôt caché sur la culture. Par ailleurs, dans le camp des opposant-e-s, près d'un tiers d'entre eux/elles estime que le coût des abonnements augmentera, car les plateformes de streaming répercuteront cette redevance supplémentaire sur les consommateur-rice-s.

La loi sur le cinéma au coude-à-coude La nouvelle loi sur le cinéma ne recueille encore aucune nette majorité. Si les votations avaient lieu aujourd'hui, 44 % des votant-e-s rejetteraient l'initiative, mais 51 % seraient favorables au projet, étant précisé que 5 % ne se prononcent pas encore. Actuellement, le projet est rejeté par les sympathisant-e-s de l'UDP et du PLR. D'un autre côté, il est soutenu en Suisse romande, par la population urbaine et par les plus âgé-e-s.

