TX Group: Christoph Tonini sort du conseil pour piloter SMG

Zurich (awp) - SMG Swiss Marketplace Group, coentreprise dans les petites annonces des sociétés TX Group et Ringier notamment, héritera dès février d'un nouveau directeur général. Christoph Tonini cèdera alors ses mandats auprès de l'éditeur diversifié zurichois et de sa régie publicitaire Goldbach pour succéder à Gilles Despas à la tête de la la plateforme de services numériques, dans laquelle TX Group détient 30,8%.

Fondée fin 2021, SMG appartient - outre à TX Group et à Ringier - à La Mobilière et à General Atlantic. La plateforme regroupe les portails acheter-louer.ch, anibis.ch, AutoScout24, Car For You, FinanceScout24, home.ch, Homegate, icasa.ch, ImmoScout24, ImmoStreet.ch, MotoScout24, Ricardo ainsi que tutti.ch.

