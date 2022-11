TX Group: Neo Advertising remporte l'appel d'offres des TPG

Zurich (awp) - Neo Advertising a annoncé mardi avoir remporté un appel d'offres portant sur la commercialisation exclusive de l'offre publicitaire - à l'exception des écrans numériques - des Transports publics genevois (TPG) à compter du 1er janvier prochain.

La société genevoise contrôlée par la régie Goldbach, elle-même filiale de l'éditeur zurichois TX Group, remplace ainsi TP Pub et devient "le nouvel interlocuteur de tous les clients, agences et intermédiaires du marché publicitaire suisse et international", selon un communiqué. Et de rappeler que les TPG possèdent une flotte de 458 véhicules et transportent chaque jour 600'000 personnes à Genève et en France voisine.

L'offre TPG sera réservable à l'échéance du délai de recours, soit à partir du 20 novembre prochain, précise Neo Advertising.

buc/ib