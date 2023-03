TX Group augmente son chiffre d'affaires de manière organique d'environ 7% et clôt l'exercice 2022 avec un résultat d'exploitation normalisé de 100 millions de CHF

"Nos journaux et nos plateformes numériques ont l'ambition d'être des sources d'information fiables et d'offrir des perspectives - jour après jour. À contrepied de la performance qualitative en matière de contenu, le bilan financier de l'année 2022 est peu réjouissant : nos entreprises Tamedia, 20 Minuten et Goldbach ne répondent pas aux attentes. En revanche, le développement du segment TX Markets a été très réjouissant : JobCloud a pu poursuivre sa croissance en Suisse, et le développement de karriere.at en Autriche a également été excellent. Le Swiss Marketplace Group, créé fin 2021, est bien établi et dispose de très bonnes perspectives. La structure décentralisée du groupe, mise en place il y a trois ans, favorise la transparence. Cette organisation permet d'identifier les faiblesses opérationnelles de chaque entreprise et d’y remédier. En même temps, la valeur du groupe a gagné en visibilité. Le développement doit être poursuivi sur ces deux niveaux."

Principaux résultats pour 2022

Grâce à une évolution positive du marché de l'emploi (JobCloud), à la croissance dans le domaine de la publicité extérieure (Neo Advertising) et en raison d'un chiffre d'affaires d'impression plus élevé, le chiffre d'affaires présente une croissance organique de 6,7% pour l'année 2022. La baisse du produit d'exploitation consolidé est due à la déconsolidation de Homegate, Ricordo, Tutti et car4you, qui va de pair avec la création du Swiss Marketplace Group en novembre 2021. Les raisons principales de la baisse du résultat d'exploitation sont les amortissements PPA élevés de Swiss Market Group (SMG), les investissements dans les activités de publicité extérieure, les prix élevés du papier et les effets de l'environnement conjoncturel incertain sur le marché publicitaire. Parallèlement, les coûts d'exploitation ont pu être réduits par rapport à la même période de l'année précédente.

Produit d'exploitation : le produit d'exploitation consolidé a baissé de 32,2 millions de CHF pour atteindre 925,2 millions de CHF (-3%) ; organiquement, le produit d'exploitation a pu être augmenté de 57,8 millions de CHF pour atteindre 925,2 millions de CHF (+6,7%).

Résultat d'exploitation : le résultat d'exploitation avant effets des regroupements d'entreprises (EBIT b. PPA) a baissé de 56,2% pour atteindre 56,0 millions de CHF. La marge était de 6,0% (année précédente : 13,4%). Le résultat d'exploitation normalisé (EBIT adj.) a baissé de 22% à 100,1 millions de CHF, la marge respective était de 10,8% (année précédente 13,4%). Les corrections de valeur dans les sociétés associées, le prix plus élevé du papier, les investissements dans le domaine de la publicité extérieure et l'environnement conjoncturel incertain ont pesé sur la rentabilité.

Résultat (EAT) : l'EAT a nettement diminué, passant de 832,7 millions à -4,6 millions de CHF. Dans ce contexte, le résultat a été largement influencé par la baisse du résultat financier de 789,6 millions de francs à 2,3 millions de CHF. Cela s'explique par l'effet de 778,5 millions de CHF contenu dans l'année précédente, obtenu dans le cadre de l'apport des parts de TX Markets AG à la nouvelle coentreprise SMG Swiss Marketplace Group AG.

Investissements : Le total des investissements s'est élevé à 131,0 millions de CHF (82,1 millions de CHF l'année précédente). La plus grande partie des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles a été consacrée à la transformation des locaux sur le Werdareal à Zurich, à des investissements dans de nouveaux actifs publicitaires dans le secteur Out-of-Home ainsi qu'à l’acquisition d’équipements informatiques. 96,3 millions de CHF ont été investis dans des immobilisations financières (41,8 millions de CHF l'année précédente), y compris un placement dans des dépôts à terme fixe de 70,0 millions de CHF.

Flux de trésorerie après activité d'investissement en immobilisations corporelles et incorporelles (FCF b. M&A) : le flux de trésorerie d'exploitation après déduction de l'activité d'investissement en immobilisations corporelles et incorporelles a diminué de 38,8% pour atteindre 79,6 millions de CHF. Le free cash flow b. M&A après dividendes aux actionnaires minoritaires et remboursement des engagements de leasing, qui constitue la base de la distribution ordinaire des dividendes, s'est élevé à 7,8 millions de CHF après déduction des distributions de bénéfices aux actionnaires minoritaires (JobCloud et Goldbach) et des remboursements des engagements de leasing (Neo Advertising).

Liquidités nettes : fin 2022, les liquidités nettes s'élevaient à 140,1 millions de CHF (année précédente : 302,8 millions de CHF). Les causes principales ont été le versement d'un dividende pour l'exercice 2021 ainsi que l'augmentation significative des engagements de leasing suite à la location supplémentaire d'espaces publicitaires analogiques et numériques de la part de Neo Advertising.

Dividende

Pour l'année 2022, le conseil d'administration de TX Group proposera à l'assemblée générale le versement d'un dividende régulier de 0,30 CHF et d'un dividende spécial de 4,20 CHF par action. Le dividende spécial sera alimenté par les flux de trésorerie de 135 millions de CHF résultant de la fusion des places de marché numériques en SMG Swiss Marketplace Group et versé en trois tranches en 2022, 2023 et 2024. Au total, le conseil d'administration de TX Group propose un dividende de 4,50 CHF par action pour l'exercice 2022. Sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale du 14 avril 2023, le dividende sera versé le 20 avril 2023 aux actionnaires inscrits au 19 avril 2023.

Changements au sein du conseil d'administration

Le conseil d'administration de TX Group propose à l'assemblée générale d'élire Dr. Stephanie Caspar ainsi que Claudia Coninx-Kaczynski au conseil d'administration. Comme nous l'avons déjà annoncé, Christoph Tonini quittera le conseil d'administration de TX Group en raison de son élection en tant que CEO et délégué du conseil d'administration de SMG Swiss Marketplace Group. De son côté, Andreas Schulthess a décidé de ne pas renouveler son mandat. Conformément à la rotation interne à la famille, c'est Claudia Coninx-Kaczynski qui devrait lui succéder, en tant que descendante de la famille fondatrice. Andreas Schulthess reste lié à TX Group en tant que membre du pool d'actionnaires familiaux.

Dr. Stephanie Caspar (D/1973) est responsable en tant que partenaire du portefeuille mondial de l'entreprise de private equity Summa Equity. Depuis 2022, elle est membre du conseil de surveillance de Tonies ainsi que de Galileo Global Education. De 2013 à 2022, Stephanie Caspar a travaillé chez Axel Springer SE. En 2018, elle a été nommée au conseil d'administration d'Axel Springer SE et a d'abord dirigé le secteur de la technologie et des données, puis le secteur des médias nationaux et enfin le secteur des places de marché numériques et des offres de rubriques. Caspar a commencé sa carrière chez McKinsey & Company. Elle a ensuite occupé des postes de direction chez Ebay et Immobilienscout24, avant de devenir fondatrice et directrice générale de la boutique en ligne Mirapodo au sein du groupe Otto. Stephanie Caspar est titulaire d'un doctorat en gestion d'entreprise.

Claudia Coninx-Kaczynski (CH/1973) est membre du conseil d'administration de Forbo Holding AG depuis avril 2014 et siège également au comité du personnel et des nominations ainsi qu'au comité des rémunérations. Elle est également membre des conseils d'administration de Swisscontent AG et d'Awina AG ainsi que d'autres conseils de fondation et comités. De 2006 à 2011, elle a dirigé les affaires de Färbi Immobilien AG (plus tard Rietpark Immobilien AG) à Zurich. Ensuite, jusqu'en 2014, elle a mis en œuvre différents projets pour P.A. Media AG et Swisscontent AG à Zurich, notamment dans le domaine des fusions et acquisitions. Claudia Coninx-Kaczynski est membre de la famille fondatrice de TX Group AG. Entre 2013 et 2016, elle était déjà membre du conseil d'administration de TX Group AG (anciennement Tamedia AG). Elle a étudié le droit (lic. iur.) à l'université de Zurich et a obtenu un Master of Law (LL.M.) à la London School of Economics and Political Sciences (LSE).

Chiffres clés 2022 en

mio. CHF 2021 en mio. CHF Changement

en pour cent TX Group Chiffre d'affaires 925.2 957.4 –3.4% Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) 123.8 177.7 –30.3% Marge en %1 13.4 18.6 –5.2%p Résultat opérationnel avant effets des regroupements d’entreprises d’entreprises (EBIT avant PPA.) 56.0 127.9 –56.2% Marge en %1 6.0 13.4 –7.4%p Résultat opérationnel (EBIT) 5.9 63.3 –90.7% Marge en %1 0.6 6.6 –6.0%p Résultat opérationnel (EBIT adj.) 100.1 128.3 –22.0% Marge en %1 10.8 13.4 –2.6%p Résultat (EAT) –4.6 832.7 –100.6% Marge en %1 -100.6 87.0 –187.6%p Résultat (EAT adj.) 79.5 102.0 –22.1% Marge en %1 8.6 10.7 –2.0%p Cash flow opérationnel 110.1 160.6 –31.4% Cash-flow après investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (FCF avant M&A) 79.6 130.1 –38.8% Cash flow après investissements (FCF) 32.4 226.8 –85.7% Total du bilan 3 373.4 3 763.4 –10.4% Taux d'autofinancement en pour cent 2 78.0 79.2 –1.2%p TX Markets Chiffre d'affaires 139.7 205.1 –31.9% EBIT adj. 93.2 88.1 5.9% Marge en %1 66.7 42.9 23.8%p Goldbach Chiffre d'affaires 191.5 174.5 9.8% EBIT adj. 21.2 34.4 –38.5% Marge en %1 11.1 19.7 –8.7%p 20 Minuten Chiffre d'affaires 115.0 123.8 –7.1% EBIT adj. 15.3 18.7 –18.4% Marge en %1 13.3 15.1 –1.8%p Tamedia Chiffre d'affaires 464.4 459.3 1.1% EBIT adj. 6.7 18.2 –63.0% Marge en %1 1.4 4.0 –2.5%p Group & Ventures Chiffre d'affaires 180.6 185.0 –2.4% EBIT adj. –25.7 –20.6 24.6% Marge en %1 –14.2 –11.1 –3.1%p 1 En pour cent du produit d’exploitation

2 Fonds propres par rapport au total du bilan

3 En cas de variations de valeurs comparatives avec des signes différents, aucune indication n’est fournie (n.d.). La modification de valeurs relatives (marges, p. ex.) est indiquée en points de pourcentage (p).

Indicateurs de performance alternatifs

TX Group utilise les indicateurs de performance alternatifs suivants : Résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA), résultat d'exploitation avant effets des regroupements d'entreprises (EBIT b. PPA), flux de trésorerie après activités d'investissement en immobilisations corporelles et incorporelles (FCF b. M&A), compte de résultat normalisé consolidé (les ratios du compte de résultat normalisé consolidé sont appelés ajustés, par exemple EBIT adj).



Détails des segments

TX Markets : JobCloud poursuit sa croissance - SMG est établie et bénéficie de bonnes perspectives

Le segment TX Markets s'est développé de manière positive au cours de l'exercice et a atteint un EBIT adj. de 93,2 millions de CHF (+5,9%). Ce sont surtout les participations au portail d'emploi JobCloud en Suisse (entièrement consolidé, TX Group détenant 50% du capital) et à karriere.at en Autriche (TX Group détient indirectement 24,5%, JobCloud AG détenant 49%) qui ont connu une excellente évolution en raison de la nette augmentation des commandes et des nouveaux clients. L'entreprise SMG Swiss Marketplace Group (TX Group détient 30,74%, consolidation par mise en équivalence), fondée en novembre 2021, a complété l’équipe de direction en cours d’année, et s’est concentrée sur la mise en place de structures. Malgré la situation économique difficile, l'activité des plateformes numériques s'est développée de manière globalement satisfaisante. En raison de la réorientation dans le secteur automobile, les actifs incorporels créés dans le cadre de la fusion ont dû être amortis, ce qui a pesé sur le résultat de TX Group. Depuis le 1er février 2023, l'entreprise est dirigée par un nouveau CEO, Christoph Tonini. La situation de départ idéale de SMG, désormais établie, devrait mener vers une croissance accélérée et une rentabilité encore augmentée

Goldbach : investir dans la transformation

Goldbach a pu clôturer l'année de référence 2022 avec une croissance du chiffre d'affaires grâce à la publicité extérieure. Les autres secteurs n'ont pas pu être capitalisés aussi bien que l'année précédente, en raison de la baisse de l'utilisation et de l'environnement compétitif du marché publicitaire. Goldbach investit dans la transformation de l'entreprise et dans la mise en place et l'extension d'une plateforme de réservation multi-supports, ce qui pèse sur le résultat. Au total, on a enregistré une baisse de l'EBIT adj. à 21,2 millions de CHF (-39,9%). Avec Clear Channel Suisse, une acquisition stratégiquement importante a pu être annoncée en décembre. Entre-temps, l'acquisition a été approuvée par la Commission de la concurrence suisse et les conditions de clôture restantes devraient être remplies d'ici quelques semaines. La fusion de Clear Channel Suisse et de Neo Advertising améliorera de manière significative la position de Goldbach sur le marché de la publicité extérieure.

20 minutes : la marque de médias suisse avec la plus forte audience

Chez 20 Minuten, l'EBIT adj. a diminué de 18,4% pour atteindre 15,3 millions de CHF. La situation sur le marché publicitaire reste tendue. Le prix élevé du papier a également eu un impact négatif sur le résultat de l'entreprise. Il est réjouissant que 20 Minuten ait pu assurer sa position de marque média suisse avec la plus forte audience. De plus, la transformation numérique de l'activité est bien avancée, avec une part de chiffre d'affaires de 73%.

Tamedia : Les prix élevés du papier ont influencé le résultat

Au cours de l'année de référence, Tamedia a enregistré un produit d'exploitation en légère hausse par rapport à l'année précédente. L'EBIT adj. a cependant évolué à la baisse pour atteindre 6,7 millions de CHF (année précédente 18,2 millions de CHF, - 63%). L'augmentation des coûts du papier et de l'énergie a eu un impact sur les charges d'exploitation, qui ont considérablement augmenté par rapport à l'année précédente. Tamedia poursuit l'objectif de compenser les pertes d'abonnements print par la vente d'abonnements numériques. Fin décembre 2022, l'entreprise dénombrait au total plus de 150 000 abonnements numériques.

Group & Ventures : Réduction des coûts au niveau du groupe en bonne voie

Le groupe a poursuivi la flexibilisation de l'offre et l'optimisation des processus et des systèmes, ce qui a permis de réaliser des économies de coûts. Le développement des activités du centre de services de Belgrade y a également contribué. L'objectif annoncé il y a plus de deux ans, à savoir économiser 20 millions de CHF au niveau du groupe d'ici fin 2023, est toujours d'actualité.

Dans le domaine des ventures, la correction considérable des actions technologiques a également eu un impact sur les jeunes startups. Pour les nouveaux investissements, les évaluations ont nettement baissé et ont ainsi offert de meilleures possibilités d'entrée. Pour les investissements existants, TX Ventures aide les entreprises de son portefeuille à prolonger le financement de suivi, soit en introduisant des programmes d'efficacité en matière de coûts et/ou en levant des fonds supplémentaires.

Les informations détaillées sur le compte de résultat normalisé se trouvent à la page 63 du rapport annuel.

Indications organisationnelles

Conférence des analystes en anglais aujourd'hui, 9 mars 2023

Heure 10:00 - 11:00 Lieu Werdstrasse 21, 8004 Zurich ou à distance Webcast Lien Questions via Dial-in ou Google Meet +41 (0) 58 310 50 00

Merci de vous connecter quelques minutes avant le début de la conférence





