TX Group cède la plateforme Olmera au suédois Byggfakta

Zurich (awp) - Le conglomérat zurichois diversifié TX Group cède pour un montant non dévoilé sa plateforme de conseils et services en matière de projets de construction au suédois Byggfakta. Emanation en 2000 de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Olmero gère des projets valorisés à quelque cinq milliards de francs suisses.

Le marché indigène demeure le principal domaine d'activité de la plateforme, mais cette dernière rencontre aussi un succès croissance en Allemagne et en Autriche, précise un communiqué diffusé lundi. En plus de ses sept représentations en Suisse, Olmero dispose de filiales à Belgrade et à Düsseldorf.

jh/fr