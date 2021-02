TX Group constitue un Investment Committee pour investir dans les start-up

Zurich, le 1er février 2021 - TX Group intensifie son engagement dans le domaine des start-up et annonce son intention de continuer à investir dans des modèles commerciaux numériques innovants pour les années à venir. L'Investment Committee veillera à garantir des décisions d'investissement compétentes en appliquant une procédure uniforme. La présidence sera assurée par Romy Schnelle, qui connaît parfaitement le milieu international des start-up et est déjà partenaire du fonds High-Tech Gründerfonds, principal investisseur dans ce domaine en Allemagne.

L'Investment Committee interviendra essentiellement pour le secteur Ventures de TX Group (TX Ventures) ainsi que pour l'entreprise TX Markets. En cas de besoin, il sera également disponible pour les autres entreprises de TX Group. Il se réunira régulièrement afin d'examiner des possibilités d'investissement sélectionnées. L'accent portera sur les investissements dans des start-up qui se trouvent dans une phase de développement précoce ou en phase de croissance. TX Markets s'intéresse aux modèles commerciaux innovants et aux technologies disruptives qui sont à même de renforcer ou de compléter le portefeuille existant de plateformes en ligne et de petites annonces. Chez TX Ventures, ce sont les domaines spécifiques Consumer Fintech, Productivity et Digital Entertainment qui seront plus particulièrement concernés.

Pietro Supino, Président et Éditeur de TX Group: «Les évolutions technologiques nécessitent que nous fassions preuve d'une grande souplesse. L'Investment Committee nous offre un cadre idéal pour bénéficier de conseils précoces en ce qui concerne les possibilités d'investissement intéressantes. Je suis ravi de pouvoir collaborer avec Romy Schnelle, qui investit avec succès dans les jeunes entreprises numériques depuis 2008 et les accompagne activement. Elle complète nos compétences tout en apportant une perspective extérieure qui nous est précieuse».

L'Investment Committee nouvellement constitué se compose de Pietro Supino (Président et Éditeur de TX Group), de Sandro Macciacchini (Directeur Finances & Personnel de TX Group), de Samuel Hügli (Directeur Technologie & Ventures de TX Group), d'Olivier Rihs (CEO de TX Markets) et de la présidente Romy Schnelle (partenaire du High-Tech Gründerfonds). Andreas Schlenker (Chief Corporate Development Officer de TX Markets) et Jens Schleuniger (Head of Portfolio Management Ventures, TX Group) apporteront à titre consultatif leur longue expérience en matière d'investissement à l'Investment Committee.