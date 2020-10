TX Group: deux nouvelles entrées au conseil d'administration de JobCloud

Zurich (awp) - L'éditeur zurichois TX Group intègre deux nouveaux membres au sein du conseil d'administration de JobCloud, Przemyslaw Gacek et Pietro Supino. Ils succèdent aux deux membres sortants respectifs Thomas Gresch et Christoph Tonini, l'ancien directeur général de TX Group, selon un communiqué publié lundi.

Przemyslaw Gacek est le fondateur et directeur général de Grupa Pracuj, l'un des principaux prestataires de solutions de recrutement en Europe centrale, et qui possède notamment les deux plus grandes plateformes polonaises et ukrainiennes.

M. Supino est quant à lui le président et éditeur de TX Group. Les deux nouveaux membres siègeront dans un conseil d'administration dirigé par le président Robin Lingg, directeur des marchés internationaux chez Ringier.

JobCloud est connu pour ses deux portails d'emplois jobs.ch et jobup.ch et emploie plus de 200 collaboratrices et collaborateurs à Genève et Zurich.

nj/jh