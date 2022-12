TX Group et sa filiale Goldbach Group acquièrent Clear Channel Suisse

Michi Frank, CEO de Goldbach Group : "Avec la fusion de Clear Channel Suisse et de Neo Advertising, notre offre dans le domaine Out of Home va s’élargir de manière significative. Notre offre sera ainsi encore plus attrayante pour les annonceurs et, surtout, nous pourrons proposer une offre de surface de publicité extérieure couvrant la totalité du territoire".

Le développement des activités de publicité extérieure suit la stratégie de TX Group. Au niveau historique, le chiffre d'affaires combiné de Neo Advertising et de Clear Channel Suisse a réalisé plus de CHF 100 millions. Le prix d'achat s'élève à 86 millions de CHF (sans prise en compte des positions de trésorerie ou de dettes). La transaction est soumise à l'approbation de la Commission de la concurrence.

Aujourd'hui déjà, Goldbach Group est actif dans le domaine de la publicité extérieure (Out-of-Home/OOH) via sa participation majoritaire dans Neo Advertising (52,3 pour cent). Grâce à la reprise de Clear Channel Suisse, l'activité de publicité extérieure devient un pilier en termes de chiffre d'affaires et de résultat. Il a été convenu avec les actionnaires minoritaires de Neo Advertising d'un regroupement avec Clear Channel Suisse et d'un rachat ultérieur de leurs parts.

À propos de TX Group

TX Group est constitué d’un réseau de plateformes et de participations qui offrent chaque jour aux utilisatrices et utilisateurs des informations, des renseignements, du divertissement et une assistance pour leur quotidien. Ses racines résident dans le journalisme, avec les journaux variés de Tamedia et les médias pendulaires de 20 Minuten. Le portefeuille est complété par la société de commercialisation publicitaire Goldbach. Actionnaire de référence de SMG Swiss Marketplace Group et de Jobcloud, TX Group détient des participations majoritaires dans Doodle et Zattoo et, à travers TX Ventures, procède à des investissements dans les technologies financières. Fondée en 1893, l’entreprise est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.

www.tx.group



À propos de Goldbach Group SA

Les entreprises de Goldbach Group SA commercialisent et diffusent de la publicité à la télévision, à la radio, dans la presse écrite,en ligne, sur les appareils mobiles, à l’extérieur et dans le cadre du performance marketing. Priorité est donnée à la simplicité des processus d’information, de conseils et de réservation. Afin d’atteindre le consommateur final au bon moment, au bon endroit et dans le contexte approprié, nous poursuivons une approche multi-canaux systématique. Essentiellement active en Suisse, Autriche et Allemagne, Goldbach Group SA a son siège à Küsnacht, Suisse. Goldbach est une entreprise de TX Group.

www.goldbach.com