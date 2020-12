TX Group investit dans la gestion de fonds numérique avec Selma Finance

Zurich, le 17 décembre 2020 - Le portefeuille fintech de TX Group continue de se développer. Investisseur leader dans le cycle de financement de la série A, TX Group investit dans le gestionnaire de fonds numérique Selma Finance. La fintech helvético-finlandaise Selma Finance qui siège à Zurich et à Helsinki propose à ses utilisateurs une nouvelle expérience et simplifie les processus d'investissement. Grâce à son conseiller intelligent Selma, la fintech offre des possibilités d'investissements sur mesure et rend le conseil financier accessible à tous. Pour une simple cotisation mensuelle, Selma se charge du pilier 3A du compte ainsi que des placements du client, sans frais supplémentaires.

Selma Finance, gestionnaire de fonds indépendant, est assujetti à la réglementation suisse et travaille avec la Saxo Bank (Suisse) SA et le VZ VermögensZentrum. Le conseiller financier numérique emploie 10 personnes et compte déjà plus de 3 200 utilisateurs en Suisse. Grâce à sa collaboration avec TX Group, Selma Finance aimerait accélérer le processus qui lui permettra de devenir le leader suisse en matière de conseil financier numérique.

Patrik Schär, CEO de Selma Finance, déclare: «Avec TX Group, nous avons trouvé le partenaire idéal, celui qui partage notre vision: celle de rendre le conseil en placement de qualité supérieure plus accessible, plus abordable et plus convivial pour tous.»

Samuel Hügli, Head Technology & Ventures et membre de la direction du groupe TX Group, souligne: «Selma Finance est un nouveau complément essentiel pour notre portefeuille fintech actuel, que nous allons développer en permanence. Nous allons le soutenir activement avec notre savoir-faire dans les domaines Technologie, Data Analytics, Marketing, Product et Business Development. Nous avons été convaincus par la vision qu'a l'équipe qui entoure Patrik Schär de rendre simple et accessible le conseil financier. Je me réjouis d'ores et déjà de nos prochains échanges.»