TX Group investit dans la plateforme de prêt Lend

Zurich, le 15 octobre 2020 - TX Group s'engage dans la plateforme de prêt participatif suisse lend.ch et continue ainsi à développer son portefeuille fintech. Cette plateforme réalise directement des opérations de crédit entre emprunteurs et investisseurs sans passer par l'intermédiaire d'une banque. Les investisseurs obtiennent un rendement intéressant et les emprunteurs, tout aussi bien des particuliers que des PME, s'acquittent de taux d'intérêt relativement avantageux. Cette entreprise de fintech, dont le siège est à Zurich, a été fondée en 2015 par Florian Kübler et Michel Lalive d'Epinay et emploie désormais 17 personnes. Les emprunteurs ont déjà sollicité chez Lend pour plus de 1,3 milliard de francs suisses de crédits. Dans le cadre d'une coopération, PostFinance propose elle aussi à ses clients commerciaux des crédits par le biais de Lend. TX Group en tant qu'investisseur leader, mais également PostFinance ainsi que le fonds de capital-risque existant à Genève Alpana Ventures ont investi dans la plateforme de prêts dans le cadre de la série B du cycle de financement pour un montant de 5,5 millions de francs suisses.

Florian Kübler, cofondateur de Lend: «Avec Lend, nous proposons des services financiers simples et efficaces pour tout un chacun. Nous voulons ainsi faire bouger les choses en rendant l'univers de la finance équitable et agréable. Nous sommes heureux d'avoir

TX Group à nos côtés: c'est un partenaire solide avec lequel nous allons pouvoir laisser une marque positive dans le monde de la finance.»

Samuel Hügli, Head Technology & Ventures, membre de la Direction de TX Group et nouveau membre du conseil d'administration de Lend: «Lend complète idéalement notre portefeuille actuel d'entreprises fintech, et nous partageons la même vision car nous voulons nous aussi offrir à nos clients suisses des solutions financières indépendantes et équitables. L'équipe et le développement commercial de Lend nous ont convaincus d'y investir. Des start-up telles que Lend peuvent accélérer leur croissance en bénéficiant de notre expertise en matière de technologie, d'analyse de données, de marketing et de développement commercial. Par ailleurs, elles profitent de la forte pénétration de nos médias et de nos plateformes qui atteignent chaque jour plus de 80% de la population suisse.»