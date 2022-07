TX Group mène un investissement de série A dans la Fintech suisse Stableton

Stableton Financial AG, la principale plateforme Fintech européenne pour les investissements alternatifs, a réalisé la clôture de son tour de financement de série A de 15 millions de francs suisses. TX Ventures, la branche d'investissement VC de TX Group, était lead investor de ce round, qui a également suscité des apports importants du C3 EOS VC Venture Fund et de l'investisseur existant DEWB. Stableton se place ainsi dans une position unique pour exploiter les opportunités des marchés privés.

Zurich, Francfort et Jena, 12 juillet 2022 – Stableton Financial AG (« Stableton »), la principale plateforme Fintech européenne pour les investissements alternatifs, a terminé la clôture de son tour de financement de série A de 15 millions de francs suisses. Ce tour de table a été mené par TX Ventures, la branche VC de la société de médias suisse TX Group. En outre, il comprenait des apports importants de l'investisseur allemand C3 EOS VC Venture Fund et de l'investisseur existant DEWB, une société de capital-investissement allemande spécialisée dans les investissements financiers numériques, qui a également dirigé le premier round en faveur de Stableton. Parmi les autres participants figuraient des family offices, des employés clés et des partenaires de sociétés de capital-investissement et de capital-risque renommées, ainsi que des entrepreneurs et des personnalités à succès dans les secteurs de la technologie et de la gestion d'actifs, notamment.

Ce nouveau financement permet à Stableton de concrétiser sa vision qui est de contribuer au bien-être de la société par les investissements alternatifs. Concrètement, Stableton utilisera les fonds pour développer ses activités existantes en Suisse, élargir son offre technologique et les structures d'investissement disponibles, ainsi que pour se développer à l'international au cours des prochains mois.



Andreas Bezner, cofondateur et directeur associé de Stableton : « Nous sommes ravis que des investisseurs aussi compétents et de haut calibre que TX Ventures, C3 et DEWB nous confient leurs capitaux. Malgré la volatilité du marché à court terme, nous voyons deux grandes tendances macroéconomiques à long terme s'aligner : la démocratisation des marchés privés et la création de valeur toujours plus importante dans ce segment, les technologies disruptives suscitant de larges financements. »

Konstantin Heiermann, cofondateur et associé directeur de Stableton : « Nous sommes dans la position enviable d'avoir multiplié par 7,5 nos actifs sous gestion depuis le tour de table de lancement de l'année dernière. Avec plus de 2 500 utilisateurs et près de 500 investisseurs produits rien qu'en Suisse, Stableton est devenu un acteur dominant du marché, comptant plus de 2 % des intermédiaires financiers suisses parmi ses clients. Le financement nous permettra de doubler nos investissements stratégiques dans les opérations, les structures, la réglementation et la conformité, tout en développant et en reproduisant nos activités de marketing et de vente à l'échelle internationale. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Stableton pour l'aider à poursuivre sa croissance. Stableton a fait preuve d'une croissance impressionnante et est bien positionnée pour poursuivre son incroyable développement dans un marché très attractif. Nous sommes fiers de contribuer à la démocratisation des marchés privés et nous sommes convaincus que l'excellente équipe de Stableton réussira. L'avenir est prometteur pour Stableton », a ajouté Krzysztof Bialkowski, directeur des investissements chez TX Ventures.

« En tant que Lead Seed investor, DEWB s'est associé très tôt à Stableton et il a été étonnant de voir comment l'équipe a évolué dès le premier jour, ce qui a entraîné une croissance impressionnante de l'entreprise, ce qui semble n'être que le début d'une grande histoire à succès. L'infrastructure hautement évolutive, entièrement numérique et axée sur les données de Stableton se situe dans un Sweet Spot d’un univers d'investissement déjà splendide en soi. Grâce à sa propre plateforme, Stableton ouvre des opportunités sur des marchés jusqu’alors inexplorés. Nous sommes plus que ravis d'accueillir de solides co-investisseurs qui apporteront bien plus qu'un investissement financier », a ajouté Bertram Koehler, PDG de DEWB et membre du conseil d'administration de Stableton.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Stableton dans le portefeuille du C3 VC Fund et sommes impatients de les soutenir dans leurs prochaines étapes de croissance. Avec sa plateforme d'investissement alternatif, Stableton s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de portefeuille, car les clients bénéficient d'un accès facile à des opportunités d'investissement de premier ordre aux côtés d’investisseurs leaders, grâce à des apports minimums peu élevés, des produits refinançables et une liquidité améliorée », a ajouté Stefan Schütze, Managing Partner chez C3.