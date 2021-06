TX Group: moins de postes supprimés en Suisse romande chez Tamedia

Données financières CHF USD EUR CA 2021 938 M 1 018 M 855 M Résultat net 2021 - - - Tréso. nette 2021 293 M 318 M 267 M PER 2021 - Rendement 2021 2,32% Capitalisation 911 M 991 M 830 M VE / CA 2021 0,66x VE / CA 2022 0,56x Nbr Employés 3 557 Flottant 21,3% Graphique TX GROUP AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TX GROUP AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 86,00 Objectif de cours Moyen Ecart / Objectif Moyen - Dirigeants et Administrateurs Sandro Macciacchini Head-Finance, Human Resources & Investor Relations Pietro Supino Chairman & Publisher Samuel Hügli Head-Technology & Ventures Division Roman Hess Head-Technology & Ventures Konstantin Richter Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TX GROUP AG 21.47% 1 002 SCHIBSTED ASA 14.82% 10 705 INFORMA PLC -8.34% 10 524 PEARSON PLC 22.10% 8 776 LAGARDÈRE 2.93% 3 234 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST PLC 31.28% 3 056