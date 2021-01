TX Group regroupe sous un même toit ses activités marché

Zurich (awp) - TX Group a annoncé mercredi le regroupement dans une société autonome des activités de sa division TX Markets, qui comprend les plateformes Ricardo, Homegate et Tutti, ainsi que le site de recrutement JobCloud et celui de véhicules Car For You.

"Nous tenons à consolider la position dominante des différentes marques, mais également à investir dans d'autres entreprises numériques qui sont capables, soit de renforcer les plateformes existantes, soit de compléter le portefeuille par des modèles commerciaux numériques innovants", a déclaré Olivier Rihs, directeur général (CEO) de la nouvelle entreprise, cité dans le communiqué.

"La constitution d'une société faîtière nous offre davantage de flexibilité dans la mise en oeuvre de cette stratégie tout en simplifiant les partenariats futurs", a-t-il pour poursuivi. Dans le même temps, l'entreprise "resserre les liens internes entre ses diverses plateformes afin de stimuler l'échange de savoir-faire et de bonnes pratiques".

Le conseil d'administration de TX Markets se compose de Pietro Supino (président de TX Group) au poste de Président, Andreas Schulthess et Christoph Tonini (administrateurs de TX Group), Samuel Hügli et Sandro Macciacchini (membres de la direction de TX Group), Terje Seljeseth et Nick McKittrick (ex-CEO de Homegate).

