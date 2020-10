TX Group vend ses parts dans Trendsales à sa direction

Zurich (awp) - TX Group a vendu ses parts dans Trendsales à sa direction et aux actionnaires minoritaires. La transaction, effectuée en date du 30 octobre, implique un amortissement non-prévu de 18 millions de francs suisses pour l'éditeur zurichois, a précisé ce dernier vendredi soir dans un communiqué.

La vente devrait permettre au groupe d'épurer le portefeuille de la division TX Markets et de se concentrer sur le développement et la croissance des activités de places de marché actuelles en Suisse et en Autriche, avec les domaines Jobs, Immobilier, Véhicules et les deux généralistes Ricardo et tutti.ch.

Tamedia (désormais TX Group) avait acquis la majorité du danois Trendsales en 2014.

