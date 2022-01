TX : L'application 20 minutes est désormais disponible en albanais – le serbe et le croate suivront le 3 février

Zurich, le 25 janvier 2022 -20 minutes et 20 Minuten mettent à la disposition de leurs utilisatrices et utilisateurs enregistrés les articles rédactionnels de leur application en albanais dès aujourd'hui et en serbe et en croate à partir du 3 février.



Depuis novembre 2021, l'application peut être obtenue en anglais. Le portugais a suivi début décembre. Le changement de langue peut se faire très facilement grâce à un bouton de sélection de langue figurant dans les paramètres de l'application. Tous les articles de la rédaction, disponibles à ce moment-là dans l'application, font alors l'objet d'une traduction automatique dans la langue souhaitée grâce à un service de traduction professionnel. Les vidéos, la publicité et les sondages en revanche ne sont pas traduits.



Philippe Favre, rédacteur en chef de 20 minutes, déclare: «Nous avons reçu de nombreuses réactions positives concernant la version anglaise et la version portugaise de notre application, et à ce jour, nous avons transmis cette nouvelle offre à plus de 15 000 personnes. Nous sommes ravis de pouvoir proposer désormais également aux personnes de langue albanaise, serbe et croate qui vivent en Suisse une offre exhaustive d'actualités et de divertissement sur les sujets qui intéressent la Suisse.»



L'introduction d'autres langues est actuellement à l'étude.