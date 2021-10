TX : Le Matin Dimanche s'étoffe et se modernise. Femmes et culture sont à l'honneur.

Lausanne, le 6 octobre 2021 - Le dimanche 10 octobre 2021, le Matin Dimanche dévoilera sa nouvelle édition, inspirée par sa vocation d'enquête et l'envie de raconter l'actualité ainsi que celles et ceux qui la font, de partager expériences, émotions et solutions, de faire vivre le débat. Cultura prend la forme du 4ème cahier, qui intégrera la section Bien vivre. Coloré, rythmé, lanceur de débats, ce nouveau cahier se plongera dans la vie culturelle romande, nationale et internationale.

Le magazine Femina, unique journal féminin de Suisse romande, renforce son positionnement résolument engagé, féministe et inclusif. De plus, il enrichit lui aussi son contenu en offrant, en plus des versions hebdomadaires, une version mensuelle élargie qui développera des grandes thématiques.

De nouveaux rendez-vous rédactionnels viendront eux aussi moderniser le Matin Dimanche dans les cahiers Actu, Acteurs qui sera désormais appelé Profils, et Sport: une question climatique, des dessins humoristiques, de nouveaux chroniqueurs, un sujet approfondi sur les animaux. Guide TV, le magazine qui affiche la performance médiatique la plus forte en Suisse romande parmi les magazines TV, sera inséré dans le pack du dimanche. Enfin, le magazine lifestyle Encore continuera de faire partie du journal de manière inchangée.

Ariane Dayer, rédactrice en chef du Matin Dimanche, déclare: «Je me réjouis d'enrichir l'offre du journal pour nos 319'000 lectrices et lecteurs. La pandémie a prouvé à nouveau à quel point ils sont intéressés par un journal populaire de qualité, qui réunit les Romands en s'adressant à toutes les générations et à tous les cantons. Un forum proche de leurs vies et de leurs émotions.»

Géraldine Savary, rédactrice en chef du magazine Femina et responsable du cahier Cultura, ajoute: «Un quatrième cahier du Matin Dimanche consacré principalement à la culture témoigne de notre attachement à la vie culturelle et de notre envie de la raconter. Femina poursuit la volonté éditoriale affichée en début d'année: parler des femmes de Suisse romande aux femmes de Suisse romande, proposer des sujets de société, être engagé, inclusif, impertinent, conjuguer l'humour et le glamour, partager nos coups de cœur.»