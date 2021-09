TX : Le «mariage pour tous» dans la dernière ligne droite, situation délicate pour l'initiative des Jeunes socialistes

Zurich, le 1 septembre 2021 - 20 minutes et Tamedia viennent de réaliser sur leurs portails d'actualités la deuxième vague du sondage, tous titres confondus, réalisé en prélude aux votations fédérales du 26 septembre 2021. Ce sondage a été mené en ligne les 26 et 27 août auprès de 15'583 personnes dans toute la Suisse. La marge d'erreur est de 1,2 point de pourcentage.



Deux tiers des sondés en faveur de l'extension du mariage



Le Parlement avait adopté par la voie législative la possibilité pour les couples homosexuels de contracter un mariage civil et de les mettre sur le même pied d'égalité, sur les plans institutionnels et juridiques, que les couples hétérosexuels. Avec à la clé l'accès des couples féminins mariés aux dons de sperme régis par la loi. Un référendum a été demandé contre cette loi.



D'après le sondage de 20 minutes et de Tamedia, 66% des personnes interrogées disent à l'heure actuelle «oui» ou «plutôt oui» au «mariage pour tous», contre 33% qui s'expriment contre l'initiative. Les opinions sont déjà faites sur le contenu de ce projet, ce qui se reflète également dans le nombre des sondés qui ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote (1%).



Le projet recueille l'assentiment des électeurs de tous les partis, à l'exception de ceux de l'UDC. 58% des sympathisants de l'Union démocratique du centre rejettent l'initiative. Le «mariage pour tous» reçoit le plus d'approbation dans les rangs des Verts et dans ceux du PS; respectivement 92% et 89% d'entre eux étant encore sûrs ou pratiquement sûrs de voter oui.



Les détracteurs rappellent l'existence du partenariat enregistré



Les arguments avancés dans le camp de ceux qui comptent voter pour sont principalement au nombre de deux: la moitié des défenseurs estiment que l'homosexualité et la bisexualité font partie de la normalité depuis longtemps, et que l'extension du mariage ne fait que mettre un terme à cette inégalité de traitement, et près d'un tiers estime que l'État n'a pas le droit de donner la préférence à un mode de vie plutôt qu'à un autre. Chez les opposants, les arguments contraires sont au nombre de trois: d'une part, ils estiment qu'une extension n'est pas nécessaire, dans la mesure où les couples homosexuels ont déjà la possibilité de contracter un partenariat enregistré. D'autre part, ils considèrent que ce mariage porterait atteinte au bien-être des enfants, et qu'il est réservé à une union entre un homme et une femme.



Initiative des Jeunes socialistes: la polarisation s'amplifie



Aujourd'hui, 40% des personnes interrogées approuveraient «l'initiative sur l'imposition équitable» présentée par les Jeunes socialistes, qui vise une imposition plus forte des revenus des capitaux. 55% s'opposeraient à cette initiative. Par rapport à la première vague, l'opposition a donc gagné six points selon le sondage 20 minutes/Tamedia. Et 5% des sondés ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote.



La polarisation par sympathie politique n'a fait que s'amplifier: le projet n'est soutenu que par la gauche (PS 78% et Verts 79%), les électrices et électeurs des autres partis s'opposant clairement au projet.



Les deux arguments les plus convaincants pour les opposants sont qu'une imposition plus forte des revenus des capitaux nuirait à l'attractivité de la place économique suisse et, à moyen terme, à l'ensemble de l'économie publique, et que la Suisse procède déjà à une redistribution suffisante des richesses. Les défenseurs de l'initiative, pour leur part, sont principalement de l'avis que l'écart de richesse entre les pauvres et les riches ne cesse de se creuser, et que l'initiative créerait une répartition plus équitable entre les personnes gagnant un revenu normal et les «super-riches».



Des sondages approfondis



Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages .



